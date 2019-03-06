Конкурент IKEA за 4 роки планує відкрити в Україні 50 магазинів

"JYSK Україна", що розвиває в Україні мережу магазинів меблів і товарів для дому групи компаній JYSK Nordic (Данія), планує у найближчі 4 роки розширити власну мережу вдвічі, до 100 торгових точок.

Про це під час прес-конференції в Києві заявив виконавчий директор JYSK в Україні Євген Іваниця.

"Всього за найближчі 4 роки данці розраховують подвоїти кількість магазинів в Україні – до 100 торгових точок", - сказав він.

Наразі мережа магазинів JYSK в Україні нараховує 47 торгових точок. Для порівняння: у Польщі працює 225 магазинів, у Німеччині - майже 1000.

За його словами, в 2018/2019 фінансовому році компанія відкриє 12 нових магазинів, зокрема в Кам'янець-Подільську, Чернігові, Києві.

Виручка компанії в Україні за результатами 2017/2018 фінансового року (1 вересня-2017/31 серпня-2018) становила понад 1 млрд гривень, кількість покупців - близько 2 млн.

Іваниця додав, що переважну більшість товарів компанія імпортує, проте минулого року закупила в українських виробників товарів приблизно на 200 млн гривень.

Виконавчий директор JYSK Україна додав, що частка on-line продажів торгової мережі становить 10% і продовжує зростати в Україні.

Наразі JYSK проводить експеримент з відмови від пластикових пакетів у чотирьох магазинах України (Дніпрі, Запоріжжі, Білій Церкві, Гатному).

"Це поки експеримент, що проходить позитивно, без нарікань від покупців. Тому скоро поступово всі магазини відмовляться від пакетів. А зараз ми пропонуємо сумки, які можна використовувати безкінечно - великі вмісткі по 30 гривень", - зазначили в компанії.

У 2012 році материнська компанія JYSK викупила всі франчайзингові магазини мережі в Україні і пішла шляхом самостійного розвитку.

"Україна була першою пострадянською країною, куди JYSK зайшов особисто, а не через франчайзинг. З 2004 по 2012 рік по франчайзингу було відкрито 10 магазинів. Результати були гарні, але темпи відкриття були повільними, тому керівництво прийняло рішення викупити всі франчайзингові магазини", - пояснив Є.Іваниця.

Мережа JYSK почала розвиватися в Україні в 2004 році. Її перший магазин був відкритий у 1979 році в Данії Ларсом Ларсеном, власником JYSK.

Сьогодні мережа JYSK - це міжнародна група JYSK Nordic, що налічує понад 2,7 тис магазинів в 51 країні світу, переважно в Європі.

Нагадаємо, у грудні 2017 року шведська мережа товарів для дому IKEA офіційно заявила про плани виходу на український ринок.

Економічна правда