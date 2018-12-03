Девелопер назвал дату открытия ТРЦ с IKEA

Открытие торгово-развлекательного центра Ocean Mall, арендатором в котором выступит первый в Украине магазин шведского ритейлера IKEA, запланировано на 1 сентября 2019 года.

Об этом сообщил основатель компании "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев, передает "Интерфакс-Украина".

"1 сентября (2019 года) откроем Ocean Mall", - сказал он журналистам в Киеве.

Ранее сообщалось, что арендаторами ТРЦ Ocean Mall (вторая очередь ТРЦ Ocean Plaza) выступят магазины H&M, группы Inditex, первый лазерный IMAX от "Планета кино" и деликатесный супермаркет "Сильпо". Всего в объекте площадью 300 тысяч кв. м разместятся 400 магазинов.

ТРЦ Ocean Mall и Blockbuster Mall (откроется в феврале 2019) входят в сети столичных ТРЦ Алиева. Ему принадлежат столичные ТЦ "Мандарин Плаза", Lavina Mall и ТРЦ "Лесная", ТРЦ "Ипподром" и ТРЦ Pobeda Mall, находящихся на этапе строительства. Алиеву также принадлежат БЦ "Парус" и жилой комплекс Diamond Hill.

Ранее Алиев рассказал, что три-четыре магазина IKEA в его ТРЦ будут иметь по 5-7 тысяч кв м, еще в трех - по 30 тысяч кв м.