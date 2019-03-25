Нацкомиссия назвала 10 признаков фиктивности инвестиционных проектов

НКЦБФР призывает инвесторов быть внимательными при инвестировании в сомнительные проекты - лучше всего сделать дополнительные проверки с целью убедиться в надежности проекта, или же вообще отказаться от таких инвестиций.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Всегда можно сделать соответствующие запросы к финансовым регуляторам, которые в пределах своей ответственности будут предоставлять соответствующее заключение или информацию.

Предупреждение составлено на основе анализа существующих и уже ликвидированных сомнительных проектов.

Признаки, которые дают возможность идентифицировать потенциально мошеннические проекты, такие:

1. Большой процент гарантированной доходности;

Основным признаком скам-проектов является предложение сверхприбылей, которые часто в разы больше средней процентной ставки банков по депозитам. Некоторые проекты предлагают доходность в 100% и более годовых, в то время как алгоритм использования денег и логика заработка чрезвычайно расплывчато описаны.

2. Отсутствие соответствующих разрешений и лицензий;

Как правило, проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий на осуществление деятельности, связанной с предоставлением финансовых услуг, управление активами или другими услугами на рынках капитала в стране, где она привлекает деньги. Иногда инвестору предъявляют "лицензии" иностранных сомнительных организаций или экзотических стран.

3. Агрессивный маркетинг;

Большинство скам-проектов требуют агрессивной рекламной поддержки. Как правило, рекламные кампании реализуются в сети интернет. Масштабная, яркая, многообещающая, обычно она основывается исключительно на эмоциональных мотивах, а не на рациональных доводах. Не должно успокаивать большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и медиа-персон или даже сеть родственных "партнерских" сайтов в других юрисдикциях.

4. Отсутствие физического офиса;

Наличие исключительно онлайн-коммуникации, отсутствие физического офиса в городе или стране, где проект предлагает услуги. Отсутствие идентифицированных сотрудников с профессиональной историей, которые несут ответственность за управление средствами инвесторов. Заключение сделок без физического присутствия, личной или электронной подписи и сверки документов. Отсутствие функционального бэк-офиса, как юридического отдела, бухгалтерии, смежных служб.

5. Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций;

Отсутствие юридической регистрации лица или проекта в стране привлечения инвестиций. Контактные юридические лица и бенефициары, как правило, являются резидентами таких стран как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату, стран с оффшорными зонами, льготными таможенными или регистрационными условиями.

6. Отсутствует аккредитация инвестора;

Как правило, отсутствие какой-либо проверки финансового состояния инвестора, его кредитной истории. Проекты не интересуются финансовыми возможностями инвестора, его ресурсами, готовы работать даже с малообеспеченными клиентами, предлагая им ссуды на кабальных условиях.

7. Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;

Закрытость информации о фактических руководителей проекта, об ответственных за юридическое, финансовое, бухгалтерское сопровождение деятельности проекта. Расплывчатые и юридически нечеткие названия должностей номинальных руководителей, которые фигурируют в рекламных материалах. Отсутствие подтвержденной профессиональной истории таких лиц. Наличие фактов или реализованных проектов, которые невозможно подтвердить из предыдущей деятельности топ менеджеров. Публичные лица, которые могут представляться руководителями таких проектов, фактически могут быть наемными актерами и никоим образом не привлекаться в процесс управления.

8. Отсутствие подписанных документов;

По украинскому законодательству, заключения финансовых договоров требует персонификации подписантов, личной подписи бумаг, наличия таких физически подписанных обеими сторонами сделки документов в нескольких экземплярах или подписанных с помощью электронной цифровой подписи.

9. Настоятельное предложение привлекать друзей;

Предложение инвестору привлекать к инвестициям друзей, родственников, знакомых является распространенной практикой скам-проектов. Сомнительные проекты разрабатывают и предлагают детализированную программу получения дополнительных бонусов и доходов в случае привлечения инвестором в проект новых лиц, через, например, подключение средствами своего реферальной ключа.

10. Сокрытие права собственности.

Отсутствие каких-либо документов, которые могут подтверждать право собственности лица на активы или их часть, в которые теоретически инвестирует скам проект. Отсутствие систематических отчетов по операциям, деятельности, результатов в управлении проектом активами инвестора.

Напомним:

В январе разоблачили мошенников, которые продавали украинцам фейковые акцииTesla. В феврале их арестовали. У потерпевших выманили 600 тысяч долларов.

Недавно в аэропорту Лос-Анджелеса задержали гражданина Болгарии Константина Игнатова по делу о финансовой пирамиде OneCoin, жертвами которой стали 3 миллиона человек.

В марте правоохранители блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды "Forex Trend Limited", функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила о значительных рисках потери всех средств, инвестированных в бинарные опционы, forex трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление и другие подобные проекты.