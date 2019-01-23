Мошенники продавали украинцам акции Tesla

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила о возможных рисках для инвесторов при покупке ценных бумаг компании Tesla Inc с помощью непрофессионального участника рынка.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как говорится в сообщении, компания "Насдак Групп Украина" позиционирует себя официальным представителем фондовой биржи NASDAQ в украинском сегменте и официальным партнерским офисом компании Tesla Inc. в Украине. Компания предлагает к приобретению ценные бумаги компании Tesla Inc.

Однако, по данным комиссии, "Насдак Групп Украина" не является профессиональным участником фондового рынка.

Официального ответа на запрос НКЦБФР от "Насдак Групп Украина", в частности относительно порядка и механизма приобретения ценных бумаг компании Tesla Inc. и порядке открытия счетов инвесторам, не получено, в связи с возвратом корреспонденции.

"Следовательно, при принятии решения об инвестировании в ценные бумаги (в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов) с целью избежания потери средств предлагаем выяснять информацию о профессиональном участнике, который предлагает услуги (наличие соответствующих лицензий, деловая репутация, местонахождение и т. п.) и эмитента, ценные бумаги которого намерены приобрести (регистрация выпуска ценных бумаг, местонахождение, допуск ценных бумаг к обращению в Украине)", - добавили в комиссии.

Экономическая правда