Нацкомиссия предостерегла от вложения денег в бинарные опционы, forex и криптобиржи

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила о значительных рисках потери всех средств, инвестированных в бинарные опционы, forex трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление и другие подобные проекты.

Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

Сотни миллионов гривень украинских граждан ежегодно привлекают инициаторы рискованных финансовых проектов. Полная или частичная потеря этих денег вкладчиками является логическим результатом безрассудного поведения инвесторов, существования "серых зон", которые не регулирует национальное законодательство, и отсутствия полноценных финансовых инструментов.

Комиссия отмечает, что большинство из рекламируемых в последнее время проектов построены по принципу финансовых пирамид. То есть доходы первых инвесторов обеспечиваются взносами новых участников.

Подавляющее количество фирм, предоставляющих услуги по торговле на финансовых рынках, имеют регистрацию в зонах со льготным налогообложением. Контактные юридические лица и бенефициары являются резидентами таких стран как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Кипр, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату.

Международная регистрация брокеров служит условной "легализацией" их услуг в Украине. Часто, в качестве дополнительных признаков "добропорядочности", может выступать сертификат российского регулятора и членство в добровольных международных обществах по контролю за взаимоотношениями трейдеров и брокеров.

Иногда проект вообще не имеет никаких регистрационных документов, или имеет сфальсифицированные документы. Публичные лица, которые представляются руководителями таких проектов, фактически являются наемными актерами, потому что никоим формальным образом они не вовлечены в эти проекты.

В большинстве случаев проект не осуществляет никакой реальной инвестиционной деятельности. Следовательно, инвестор не приобретает права собственности на какие активы, кроме "сертификатов" или "валюты" самого проекта.

В качестве примеров действующих и уже закрытых "скам проектов" (англ. scam – мошенничество) комиссия приводит торговую платформу Binomo, Olymp Trade, IQOPTION LTD, предлагающих торговлю бинарными опционами.

Говоря о Forex трейдинге, НКЦБФР называет его наиболее распространенной в Украине финансовой услугой, "которая не регламентирована законодательством и имеет много примеров злоупотребления и мошенничества".

Примером "скам проекта" в этой сфере регулятор называет MMCIS, оценивая потери инвесторов в Украине в десятки миллионов долларов. "По разным оценкам, всего в Украине от мошенничества форекс брокеров потери инвесторов оцениваются от 50 млн до 200 млн долларов", – считает регулятор.

Он отмечает, что с популяризацией криптоактивов активизировались и мошеннические проекты, которые привлекают средства инвесторов как в индивидуальные блокчейн проекты, так и предлагают управление активами, обещая стабильную прибыль в сотни процентов годовых. Среди "скам проектов" в этом секторе НКЦБФР указала Cashberry (задолженность перед инвесторами из постсоветских стран оценивается в $50-100 млн), StartCom, Wallie.

Наконец, регулятор обращает внимание на компании, предлагающие услуги по инвестированию в ценные бумаги и управление активами без соответствующих официальных разрешений, называя среди них FIBO Group, RoboForex, Get4me.