В США арестовали главу международной криптовалютной пирамиды

Ружа Игнатова передала управление OneCoin младшему брату Константину

В аэропорту Лос-Анджелеса задержали гражданина Болгарии Константина Игнатова по делу о финансовой пирамиде OneCoin, жертвами которой стали 3 миллиона человек.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

После задержания Игнатов, который в настоящий момент является главой компании OneCoin Ltd, предстал перед судом и был арестован.

В деле также фигурирует его сестра — Ружа Игнатова, которая является основателем OneCoin и остается на свободе. Она обвиняется в мошенничестве с использованием средств коммуникации, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.

Прокуратура заявила, что из-за схемы Игнатовых потерпевшие "инвестировали миллиарды долларов по всему миру в мошенническую криптовалюту". По данным следствия, Игнатова основала OneCoin в 2014 году и руководила компанией до 2017 года, когда перестала появляться на публике. После этого компанию возглавил ее брат.

В ФБР подчеркивают, что криптовалюта OneCoin не имеет реальной ценности.

Следователи считают, что из-за OneCoin Ltd, которая функционирует до сих пор, пострадали 3 млн человек по всему миру. По данным отчетов, полученных в ходе расследования, выручка компании в 2014–​2016 годах составила 3,353 млрд евро, а прибыль — 2,23 млрд евро.

В сентябре прошлого года был арестован еще один из лидеров проекта Марк Скотт.

Основная бизнес-модель OneCoin заключается в продаже образовательных пакетов по криптовалютному трейдингу. Участники проекта получают реферальные комиссии за привлечение новых лиц и продажу пакетов.

Прокуратура утверждает, что представители проекта сообщали своим жертвам недостоверную информацию, в частности, что криптовалюта OneCoin майнится при помощи принадлежащих компании серверов, хотя в действительности никакого майнинга не ведется.

Также представители проекта заявляли, что в основе OneCoin лежит несуществующий приватный блокчейн. Игнатов делал ложные утверждения о том, что OneCoin готовится к проведению IPO.

Игнатова и ее бизнес-партнер строили предприятие, заранее намереваясь идти на обман инвесторов. В частности, прокуратора упоминает одно из писем Игнатовой, в котором она описывала "стратегию выхода" из OneCoin. Первой опцией там был указан сценарий, при котором организаторы скрываются с деньгам, возлагая вину за их пропажу на других людей.

По данным ForkLog, еще в сентябре 2016 года Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании выпустило официальное предупреждение о том, что считает компанию OneCoin мошеннической схемой с применением сетевого маркетинга. Аналогичные заявления были сделаны другими регуляторными органами стран мира, включая бельгийскую Службу по финансовым услугам и рынкам, Банк Венгрии, Комиссию по финансовому контролю Болгарии и правоохранительные структуры Швеции и Латвии.

В апреле 2017 года Федеральное управление финансового надзора Германии заблокировало счета связанного с OneCoin платежного сервиса IMS International Marketing Services GmbH, а позже в том же году обвинения в мошенничестве против Ружи Игнатовой выдвинула полиция Индии.

Кроме того, в январе 2018 года правоохранительные органы Болгарии провели обыски в офисах OneCoin и еще 14 связанных с ней фирм, обвиняемых в создании "централизованной криптовалютной пирамиды". В результате рейда были конфискованы серверы, документы и другие улики. Также правоохранители допросили порядка 50 человек, однако арестов не последовало.

Напомним, 140 миллионов долларов, которые "унес на тот свет" основатель криптобиржи, так и не нашли.

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