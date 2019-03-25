Новости 25 марта: о будущем Bitcoin, надежде Коломойского и штрафе Nike

О чем все говорили сегодня?

О будущем Bitcoin. В ближайшие 20 лет Bitcoin подорожает в 100 раз, капитализация криптовалюты превысит 7,5 триллиона долларов, она обгонит золото по этому показателю, считает основатель инвестиционного банка Galaxy Digital Майк Новограц.

О надежде Коломойского. Экс-совладелец "Приватбанка" Игорь Коломойский ожидает "правовую оценку и компенсацию" в деле национализации банка в случае проигрыша Петра Порошенко на выборах президента Украины.

Штраф Nike. Еврокомиссия решила оштрафовать компанию Nike на 12,5 миллиона евро за запрет мерчендайзинговым фирмам проводить трансграничные продажи лицензионной продукции в странах Европейского экономического пространства.

Об "Укрнефти". НАК "Нафтогаз Украины" не подал кандидатуру Андрея Коболева на должность члена наблюдательного совета "Укрнафты".

О неуязвимости Ахметова. Фонд госимущества не добился в апелляционном суде возвращение "Укртелекома" в государственную собственность.

О разделе ГФС. Реальная зарплата будущих руководителей государственных налоговой и таможенной служб составит около 60-70 тысяч гривен, включая оклад в 24 000 гривен.

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Газ дешевеет: возможно ли снизить тарифы

МВФ давно требует от Украины либерализовать газовый рынок, но правительство не спешит — по политическим причинам. Однако мировые цены на газ упали, и появилась возможность выполнить требование кредитора. Как будет действовать правительство?