Новости 25 марта: о будущем Bitcoin, надежде Коломойского и штрафе Nike
О чем все говорили сегодня?
О будущем Bitcoin. В ближайшие 20 лет Bitcoin подорожает в 100 раз, капитализация криптовалюты превысит 7,5 триллиона долларов, она обгонит золото по этому показателю, считает основатель инвестиционного банка Galaxy Digital Майк Новограц.
О надежде Коломойского. Экс-совладелец "Приватбанка" Игорь Коломойский ожидает "правовую оценку и компенсацию" в деле национализации банка в случае проигрыша Петра Порошенко на выборах президента Украины.
Штраф Nike. Еврокомиссия решила оштрафовать компанию Nike на 12,5 миллиона евро за запрет мерчендайзинговым фирмам проводить трансграничные продажи лицензионной продукции в странах Европейского экономического пространства.
Об "Укрнефти". НАК "Нафтогаз Украины" не подал кандидатуру Андрея Коболева на должность члена наблюдательного совета "Укрнафты".
О неуязвимости Ахметова. Фонд госимущества не добился в апелляционном суде возвращение "Укртелекома" в государственную собственность.
О разделе ГФС. Реальная зарплата будущих руководителей государственных налоговой и таможенной служб составит около 60-70 тысяч гривен, включая оклад в 24 000 гривен.
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