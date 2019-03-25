Будущие руководители налоговой и таможни будут получать 70 тысяч в месяц
Реальная зарплата будущих руководителей государственных налоговой и таможенной служб составит около 60-70 тысяч гривен, включая оклад в 24 тысячи гривен.
Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве финансов.
"Будущие главы этих ведомств должны будут в месячный срок после избрания представить Кабинету министров и Министерству финансов, а также международным партнерам план действий по развитию служб", – прокомментировал источник в Минфине.
При этом он уточнил, что основные этапы конкурсов на глав новосозданных ведомств должны пройти 16 и 23 апреля, тогда как налоговая и таможенная службы должны полноценно заработать с 1 июня 2019 года.
Согласно процедуре, после объявления результатов конкурса Комиссия высшего корпуса госслужбы рекомендует избранных на конкурсе руководителей Кабмину.
После его утверждения глава службы регистрирует юридическое лицо, и начинается процедура ликвидации Государственной фискальной службы.
"Затем ликвидационная комиссия ГФС должна перевести как минимум 30% персонала в новосозданные таможенную и налоговую службы", – добавил собеседник, уточнив при этом, что это может занять около месяца-полтора.
В то же время он отметил, что министерство намерено перевести сразу 70% штата ГФС в новые службы.
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