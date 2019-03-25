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Набсовет «Укрнафты» впервые с 2010 года возглавит не Коболев

Понедельник, 25 марта 2019, 19:20
 

НАК "Нафтогаз Украины" не подал кандидатуру Андрея Коболева на должность члена наблюдательного совета "Укрнафты".

Об этом свидетельствует обновленная информация о назначенном на 28 марта собрании акционеров, обнародованная на сайте нефтедобывающей компании, сообщает enkorr.

Таким образом глава "Нафтогаза" впервые с 2010 г. не будет возглавлять наблюдательный совет "Укрнафты".

НАК "Нафтогаз Украины" делегировал представлять свои интересы в набсовет "Укрнафты" Юрия Витренко (исполнительный директор, уполномоченный также решать проблемы "Укрнафты"), Ярослава Теклюка (глава юридического департамента) и Полину Загнитко (директор департамента имущественных и корпоративных отношений). Все они являются действующими членами набсовета "Укрнафты".

Группа "Приват" предложила назначить в качестве своих представителей штатного юриста "Укрнафты" Яну Мануилову и одного из бенефициаров группы Уриэл Цви Лейбера.

"Нафтогаз" и группа "Приват" также предложили по три человека в качестве независимых членов наблюдательного совета. От "Нафтогаза" это бывшая замминистра финансов Елена Макеева, бывший советник Коболева, помощник депутата Сергея Лещенко Андрей Бойцун и член набсовета "Фондовой биржи ПФТС" Олег Мозговой.

"Нафтогаз" с учетом троих своих сотрудников и 3 предложенных им независимых директоров номинирует в общей сложности 6 из 11 членов набсовета, "Приват" соответственно — 5 из 11.

Напомним, на внеочередное собрание 28 марта вынесены вопросы увольнения действующего главы компании Марка Роллинса и назначение вместо него исполняющим обязанности Олега Геза.

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Укрнафта Коболев

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