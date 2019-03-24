Новости выходных: 13-я пенсия, вагоны с душем и "скидки" от Газпрома

О 13-ой пенсии. Президент Петр Порошенко не исключает введения ежегодной, "13-й пенсии" для тех, кто получает минимальную социальную выплату, в случае роста экономики страны.

О вагонах с душем. На маршруте Киев-Вена-Киев будут работать пассажирские вагоны для международного сообщения с душем и отдельным умывальником в каждом купе.

О премиях правлению "Укртрансгаза". Единственный акционер "Укртрансгаза" - НАК "Нафтогаз Украины" - решил выплатить премии четырем членам правления общества по итогам работы в 2018 году.

О доплате к пенсии. В апреле пенсионеры получат вторую часть единовременной доплаты к пенсии в размере 1,205 тысяч гривен.

О "скидках" от Газпрома. В "Нафтогазе" посчитали насколько выгодна Украине "скидка" на газ, которую Москва предложила кандидату в президенты Украины Юрию Бойко.

О росте ВПП. В 2019 году, согласно прогнозу Национального банка, экономический рост в Украине будет продолжаться, однако временно замедлится до 2,5%.