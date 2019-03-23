Правлению "Укртрансгаза" выписали премии – от 50% до 150% годового оклада

Единственный акционер "Укртрансгаза" - НАК "Нафтогаз Украины" - решил выплатить премии четырем членам правления общества по итогам работы в 2018 году.

Соответствующее решение № 258 обнародовано на сайте общества.

Согласно документу, за достижение целей и ключевых показателей премию в 150% расчетного годового дохода за 2018 год (в соответствии с контрактом - ЭП.) получит член правления, вице-президент по закупкам Андрей Хоменко.

Отметим, что Хоменко был руководителем "Укртрансгаза" с 3 мая 2018 года по 19 марта 2019 года. С 21 марта он возглавил Дивизион технического обеспечения "Нафтогаза" и был предложен в обновленный состав правления НАК.

С 19 марта кресло руководителя "Укртрансгаза" получил другой член правления - Сергей Алексеенко, который также будет премирован за работу в 2018 году. Размер вознаграждения - 141% годового оклада.

Член правления Кан Хюнчан получит премию в размере 50% годового должностного оклада в соответствии с условиями заключенного с ним контракта.

Премию в размере 150% годового оклада выписали и члену правления Татьяне Федоровой.

При этом информации о премировании Павла Станчака, который был избран членом правления в ноябре 2017 года и приступил к исполнению обязанностей в феврале прошлого года, в документе нет.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб м.

Экономическая правда