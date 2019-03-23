Пенсионерам рассказали, когда ждать одноразовой доплаты в 1205 гривен

В апреле пенсионеры получат вторую часть единовременной доплаты к пенсии в размере 1,205 тысяч гривен.

Об этом сказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко на брифинге в пятницу, передает "Укринформ".

"С апреля месяца начнем выплачивать вторую часть единовременной выплаты", - сказала Ковпашко.

Она подчеркнула, что единовременная доплата к пенсии в сумме 2,410 тысяч гривен выплачивается пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет - женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 25 лет мужчины, 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает суммы 1,669 тысяч гривен, что составляет 40% от минимальной заработной платы 4,173 тысяч гривен.

Ковпашко уточнила, что эта выплата производится двумя равными частями - по 1,205 тысяч гривен в марте и апреле.

"Кроме того, хочу обратить внимание, что выписано четко в постановлении, что эта единовременная выплата абсолютно никак не повлияет на доход пенсионеров, которые получают определенные льготы, имея соответствующий статус. И она не повлияет на тех, кто получает субсидии", - подчеркнула Ковпашко.

В то же время она напомнила, что перерасчет пенсий проведен 10,2 млн граждан, в результате чего размер пенсии повышен 8,97 млн пенсионеров.

Напоминаем:

В конце февраля стало известно, что пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2,410 тысяч гривен.

3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

С основными изменениями можно ознакомиться здесь.

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Экономическая правда