"Укрзализныця" получила вагоны с душем и умывальниками в каждом купе
На маршруте Киев-Вена-Киев будут работать пассажирские вагоны для международного сообщения с душем и отдельным умывальником в каждом купе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель компании Евгений Кравцов.
"Не только купе, СВ, но и вагоны для международного сообщения габарита РИЦ заказали на 2019-й. Построенные Крюковским вагоностроительным заводом для "Укрзализныци", - заявил Кравцов.
"Из отличий от классических вагонов: в каждом купе есть отдельный умывальник, в вагоне есть душ и пеленальный стол для младенцев", - написал руководитель УЗ.
По его словам, они будут приняты в эксплуатацию после сертификации европейскими коллегами.
"На очереди - получение разрешительных документов на курсирование в страны ЕС и встречи с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. Планируем эти новые вагоны РИЦ на маршрут Киев-Вена-Киев", - подытожил Кравцов.
Напомним, "Укрзализныця" совместно с Киевской городской и районными администрациями обрабатывает проект по обновлению пригородного сообщенияКиевского узла.
Этот проект предусматривает полное обновление подвижного состава пригородных поездов, курсирующих Киевским узлом, соединяющим Киевское кольцо и территорию города и ближнего пригорода в направлении Ирпеня, Белой Церкви и Фастова, а также Броваров, Борисполя и Обухова.
Экономическая правда
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