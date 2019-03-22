Антимонопольщики проверят строительство детских садов и школ в Киеве

Антимонопольный комитет инициирует проверку проблем, связанных с нехваткой мест в детских садах и школах в Киеве.

Об этом написала государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская на своей странице в Facebook.

Отмечается, что проверка инициирована после выхода статьи Всеволода Некрасова на Экономической правде.

"Для установления проблемных вопросов, имеющих место в сфере образовательных услуг, в частности, причин и предпосылок недостатка в г. Киеве детских садов и школ ... поручено ... проверить и подтвердить или опровергнуть факты, изложенные в статье, собрать соответствующую информацию", - написала Загребельская.

Какую информацию, изложенную в статье, будет проверять Антимонопольный комитет?

общий объем превышения спроса на места в детских садах и школах над фактически наличным количеством мест в них;

темпы роста количества детей дошкольного и школьного возраста в г. Киеве в течение последних трех лет;

количество государственных и частных детских садов и школ, их территориальное расположение, система планирования и размещения при строительстве;

взаимосвязь плана застройки Киева с темпами жилищного строительства и демографическими особенностями;

запланированное к строительству количество дошкольных и школьных учебных заведений или учебных мест;

основные проблемы, возникающие при строительстве дошкольных и школьных учебных заведений;

средняя стоимость строительства дошкольного и школьного учебного заведения или одного учебного места;

основные источники финансирования строительства дошкольных и школьных учебных заведений;

основные субъекты, которые в течение последних трех лет строят и вводят в эксплуатацию дошкольные и школьные учебные заведения - компании-застройщики, власть;

особенности определения, механизм внесения и дальнейшее использование паевых взносов от застройщиков г. Киева в бюджет города;

проблемы, препятствующие застройщикам в строительстве учебных заведений, в том числе, при возведении жилых комплексов;

наличие/отсутствие проблем по передаче на баланс города детских садов и школ, возведенных застройщиками, и факторы, влияющие на их возникновение;

средняя стоимость услуг частных детских садов и школ и факторы, влияющие на их размер;

наличие/отсутствие кадровых ресурсов для дошкольных и школьных учебных заведений.

Подробнее читайте в статьях Экономической правды:

Часть 1: 43 ученика в одном классе не предел: почему в Киеве строят дома, а школы остаются на бумаге

Часть 2: В шаге от катастрофы. Почему школы и детские сады Киева переполнены и что будет дальше

Напоминаем:

Количество учащихся в школах Киева увеличивается в 20 раз быстрее, чем растет число мест в школах.

Чтобы покрыть существующий дефицит учебных мест в школах и детских садах, Киеву нужно начать строить одновременно не менее 57 школ и 70 детских садов.

Строительство одной школы стоит от 100 000 000 гривен, детского сада - от 38000000.

Как сообщалось, это обойдется городу примерно в 8-22 млрд грн.

Экономическая правда