Количество школьников в Киеве растет в 20 раз быстрее, чем количество мест в школах

Количество учеников в школах Киева увеличивается в 20 раз быстрее, чем растет количество мест в школах.

Об этом говорят данные Госстата, пишет "Экономическая правда" в статье "В шаге от катастрофы. Почему школы и детские сады Киева переполнены и что будет дальше".

Так, ежегодно число учеников школ растет в среднем на 10 тыс. человек. Из них примерно пять тысяч — ученики начальной школы. При этом количество учебных мест в школах увеличивается в среднем на 0,5 тыс.

С 2011 по 2016 год число школьников увеличивалось в 13 раз быстрее, чем количество учебных мест: 62 тыс. человек против 4,7 созданных учебных мест.

ЭП запросила эти и ряд других данных в департаменте образования и науки Киева. Там подтвердили получение запроса, однако госструктура не предоставила ответ в установленные законом сроки.

В результате с 2011 по 2016 год в школах столицы сформировалась нехватка 57,3 тыс. мест. Если учесть, что в среднем школа рассчитана на тысячу учеников, то столице уже в тот период не хватало 57 школ.

Что касается детских садов, то для снижения наполненности групп в них хотя бы до 100% нужно создать 20,6 тыс. мест. Это примерно 70 детсадов на 300 мест каждый.

Подробнее читайте в статье: "В шаге от катастрофы. Почему школы и детские сады Киева переполнены и что будет дальше"

Напомним:

Чтобы покрыть существующий дефицит учебных мест в школах и детских садах, Киеву нужно начать строить одновременно не менее 57 школ и 70 детских садов.

Это обойдется городу примерно в 8-22 млрд грн.