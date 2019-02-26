Для разрешения киевского школьного кризиса нужно примерно 8–22 миллиардов
Из-за нерадивости застройщиков и чиновников в большинстве классов школ Киева учатся намного больше 30 учеников, что прямо запрещает закон об образовании.
Об этом говорится в статье ЭП – 43 ученика в одном классе не предел: почему в Киеве строят дома, а школы остаются на бумаге.
Застройщики каждый год строят 20 тыс. новых квартир, но не строят рядом с ними садики и школы.
Для того, чтобы покрыть существующий дефицит учебных мест в школах и детских садах, Киеву нужно сегодня начать одновременно строить не менее 57 школ и 70 детских садов, что обойдется примерно в 8–22 млрд грн.
Кроме того, каждый год Киев должен вводить в эксплуатацию еще до 10 школ и до 16 детских садов на сумму 1–4 млрд грн.
Например, в Киеве на Осокорках частично построены шесть жилых комплексов:
- ЖК Ривьера (3 дома),
- ЖК Заречный (6 домов на 2080 квартир),
- ЖК Славутич (5 домов на 1204 квартир),
- ЖК Славутич 2.0 (6 домов на 476 квартир),
- ЖК Seven (6 домов на 2318 квартир),
- ЖК RiverStone (9 домов на 1380 квартир).
Всего жилые комплексы состоят из 35 многоэтажных домов. В них будет примерно 8 тыс квартир.
Разрешение на строительство каждого дома предоставили мэр Киева и депутаты Киевсовета с условием, что для жителей этих новостроек рядом будут построены три школы на 2 200 мест и пять детских садов на 725 мест.
Часть из тридцати пяти жилых домов заселены, часть – в процессе возведения. Однако строительство трех школ не начато.
Более того, на том месте, где по плану территории застройки должны быть школы, расположен частный сектор.
В этом частном секторе живут люди, которые даже не подозревают, что на месте их домов кто-то запланировал строительство школы.
Подробнее читайте в статье: 43 ученика в одном классе не предел: почему в Киеве строят дома, а школы остаются на бумаге
Экономическая правда
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