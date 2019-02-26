43 ученика в одном классе не предел: почему в Киеве строят дома, а школы остаются на бумаге. ЧАСТЬ І
В одиннадцатых классах киевской школы №329 учатся по 43 школьника.
В седьмых классах киевской гимназии "Киевская русь" учатся по 37 ученика.
В третьих классах "Славянской гимназии" учатся по 38 школьников.
В девятых классах школы №62 учатся по 36 школьников.
В большинстве классов школ Киева учатся намного больше 30 учеников – это прямо запрещает закон о среднем образовании.
Школы и детские сады Киева много лет назад превысили допустимые законом нормы до 30 учеников на класс и до 20 детей на группу детского сада.
Тем не менее, проблема переполненности школ и детских садов не только не решается, она из года в год катастрофическими темпами усугубляется.
Причина заключается в том, что в Киеве строят много жилых домов, но школы и детские сады, предназначенные для этих домов, остаются на бумаге.
Для того, чтобы покрыть существующий дефицит учебных мест в школах и детских садах, Киеву нужно сегодня начать одновременно строить не менее 57 школ и 70 детских садов, что обойдется примерно в 8-22 млрд грн.
Кроме того, каждый год Киев должен вводить в эксплуатацию еще до 10 школ и до 16 детских садов на сумму 1-4 млрд грн.
"Экономическая правда" публикует аналитическую статью, которая объясняет, почему столице страны уже сейчас не хватает не менее 57 школ и 70 детских садов, почему Киев каждый год должен строить еще не менее 10 школ и до 16 детских садов, почему застройщики каждый год строят 20 тыс новых квартир, но не строят рядом с ними садики и школы, кто несет ответственность за деградацию системы дошкольного и школьного образования столицы Украины и что с этим делать.
Наглядный пример: 8 000 квартир есть – 3 школ и 3 детских садов нет
В Киеве на Осокорках частично построены шесть жилых комплексов:
ЖК Ривьера (3 дома),
ЖК Заречный (6 домов на 2080 квартир),
ЖК Славутич (5 домов на 1204 квартир),
ЖК Славутич 2.0 (6 домов на 476 квартир) ,
ЖК Seven (6 домов на 2318 квартир),
ЖК RiverStone (9 домов на 1380 квартир).
Всего жилые комплексы состоят из 35 многоэтажных домов. В них будет примерно 8 тыс квартир.
Разрешение на строительство каждого дома предоставили мэр Киева и депутаты Киевсовета.
Разрешение на строительство было дано с условием, что для жителей этих новостроек рядом будут построены три школы на 2 200 мест и пять детских садов на 725 мест.
Это условие – строить жилые дома и рядом строить предназначенные для них школы и детские сады – написано в государственных строительных нормах.
В настоящий момент, часть из тридцати пяти жилых домов заселены, часть – в процессе возведения.
Однако строительство трех школ не начато.
Более того, на том месте, где по плану территории застройки должны быть школы, расположен частный сектор.
В этом частном секторе живут люди, которые даже не подозревают, что на месте их домов кто-то запланировал строительство школы.
Журналист ЭП побывал на территории застройки и поговорил с жителями домов, на месте которых должна быть построена школа.
Ситуация с детскими садами обстоит так же.
На месте запланированных трех отдельно стоящих детских садов расположены земельные участки с частными домами, в которых живут люди.
Только два детских сада были открыты согласно плану застройки.
Оба детских сада расположены на нижних этажах уже построенных многоэтажных жилых домов. Это частные платные детские сады на небольшое количество мест.
Для того, чтобы осознать причины и масштабы глубокого кризиса системы школьного и дошкольного образования в Киеве, нужно проанализировать такие показатели, как динамика роста населения города, динамика жилого строительства, динамика количества учеников общеобразовательных школ и дошкольных учебных заведений.
Население
В декабре 2018 года в Киеве официально проживало 2,9 млн человек, неофициально – 4 млн человек.
Каждый год официально зарегистрированное население Киева растет в среднем на 20,6 тыс человек. Об этом говорят данные Государственной службы статистики.
Население растет за счет разницы родившихся и умерших жителей, а также за счет разницы приехавших в город и уехавших из города людей.
Данные о первой категории жителей служба получает от Министерства юстиции, о второй – от Государственной миграционной службы.
В возрастной группе 0-6 лет население растет в среднем на 7,5 тыс человек в год.
В возрастной группе 6-18 лет прирост населения перешел от высокой отрицательной динамики до 2012 года к высоким темпам роста в 8-9 тыс человек в год.
Жилье
Каждый год в Киеве застройщики сдают в эксплуатацию в среднем 20 тысяч квартир.
Если не учитывать 1-2 этажные жилые дома, половина или больше половины сданных в эксплуатацию жилых домов – это дома на 16 этажей и выше.
Количество и этажность сданых в эксплуатацию жилищных строений в г. Киеве, шт
|Год
|Количество строений
|1 -2 этажных
|3 -5 этажных
|6 -8 этажных
|9 -12 этажных
|13 -15 этажных
|16-этажных и выше
|2017
|298
|149
|16
|18
|32
|9
|74
|2016
|247
|140
|6
|25
|7
|1
|68
|2015
|330
|222
|24
|18
|8
|5
|53
|2014
|358
|264
|10
|11
|11
|5
|57
|2013
|416
|295
|36
|8
|7
|3
|67
|2012
|661
|358
|236
|1
|3
|4
|59
|2011
|550
|340
|131
|-
|3
|9
|67
|2010
|675
|615
|19
|-
|4
|1
|36
|2008
|223
|116
|51
|4
|5
|-
|47
|2009
|345
|н.д.
|н.д.
|н.д.
|н.д.
|н.д.
|н.д.
|2007
|324
|242
|4
|1
|11
|4
|62
|2006
|371
|н.д.
|н.д.
|н.д.
|н.д.
|н.д.
|н.д.
|2005
|295
|н.д.
|н.д.
|н.д.
|н.д.
|н.д.
|н.д.
|Всего
|5093
|более 2 741
|более 533
|более 86
|более 91
|более 41
|более 590
|Источник: Государственная служба статистики
Что происходит с новыми 20 тыс квартирами? Все ли они проданы? Во всех ли этих квартирах живут люди?
По оценкам директора агентства недвижимости New City Developers Дениса Седакова, 60-70% квартир покупают до ввода в эксплуатацию, 30-40% после ввода в эксплуатацию.
В течение первого года заселяется 40-60% дома, в течение второго года заселенность дома составляет 70-80%.
По оценкам Седакова, 95% покупателей новой недвижимости в Киеве – это киевляне.
Однако пропорция киевлян и иногородних по дому меняется в зависимости от места расположения дома.
Если новый жилой дом расположен далеко от метро, за пределами пешей доступности, 95% покупателей там киевляне.
Если дом расположен в пешей доступности к метро, доля иногородних покупателей может достигать 20-25%.
Школы
За последние 7 лет, по данным Госслужбы статистики, количество школ в Киеве сократилось на 32 единицы.
При этом Департамент образования и науки Киева говорит, что в г. Киеве за период 2015-2018 года не закрыто ни одно учреждение общего среднего образования.
"Уменьшение количества УОСО произошло за счет реорганизации школ-детских садов в учреждения дошкольного образования", – утверждают в департаменте.
Количество общеобразовательных учебных учреждений в г. Киеве
|Учебный период
|Количество
|Разница с годом ранее
|2010/2011
|525
|2011/2012
|516
|-9
|2012/2013
|513
|-3
|2013/2014
|505
|-8
|2014/2015
|506
|1
|2015/2016
|496
|-10
|2016/2017
|492
|-4
|2017/2018
|493
|1
Вместе с тем, количество учеников общеобразовательных учебных учреждений в г. Киеве в последние четыре года растет в среднем на 10 тыс человек каждый год.
Количество учеников начальной школы (1-4 класс) в г. Киеве каждый год растет на 4-5 тыс человек.
При этом количество принятых в эксплуатацию общеобразовательных ученических мест в г. Киеве растет в среднем на цифру до 1 тыс мест, а в 2015-2016 годах выросло всего на 300 и 400 мест соответственно.
Это при том, что в те же годы количество учеников выросло на 13 тыс и 11,5 тыс человек соответственно.
Количество принятых в эксплуатацию общеобразовательных ученических мест в Киеве
|Год
|Количество
|2018
|н.д.
|2017
|н.д.
|9 мес 2016
|400
|2015
|304
|2014
|720
|2013
|1125
|2012
|600
|2011
|1590
|2010
|860
|2009
|820
|2008
|1660
|2007
|2340
|2006
|н.д.
|2005
|180
|Всего с 2011 года
|4739
|Источник: Государственная служба статистики
Детские сады
Одновременно с ростом количества детей в возрастной группе 0-6 лет в Киеве происходило стремительное сокращение детских садов. В 2014 году исчез 71 детский сад, в 2015 – 24.
Количество дошкольных учебных заведений в г. Киеве
|Год
|Количество
|Разница с годом ранее
|2017
|611
|5
|2016
|606
|10
|2015
|596
|-24
|2014
|620
|-71
|2013
|691
|-1
|2012
|692
|6
|2011
|686
|7
|2010
|679
|1
|2009
|678
|0
|2008
|678
|2007
|н.д.
|2006
|н.д.
|2005
|671
|Источник: Государственная служба статистики
При том, что в 2014 году исчез 71 детский сад, количество детей в детских садах Киева увеличилось на 4,8 тыс человек.
Количество детей в дошкольных учебных заведениях в Киеве
|Год
|Количество
|Разница с годом ранее
|2018
|2017
|110 224
|635
|2016
|109 589
|-631
|2015
|110 220
|220
|2014
|110 000
|4 800
|2013
|105 200
|4 500
|2012
|100 700
|6 400
|2011
|94 300
|4 971
|2010
|89 329
|4 529
|2009
|84 800
|1 800
|2008
|83 000
|2007
|н.д.
|2006
|н.д.
|2005
|70 600
|Всего
|39 624
|27 224
|Источник: Государственная служба статистики
Стремительное сокращение количества детских садов и одновременный рост количества детей в детских садах привели к тому, что в 2016 году на 100 мест в детский сад ходили 125 детей.
А в Дарницком районе на расчетные 100 мест приходили 143 ребенка.
Укомплектованность дошкольных учебных заведений по районам Киева, %
|Район
|2016
|2017
|Голосеевский
|125
|123
|Дарницкий
|143
|135
|Деснянский
|121
|119
|Днепровский
|120
|118
|Оболонский
|119
|118
|Печерский
|124
|124
|Подольский
|122
|119
|Святошинский
|137
|136
|Соломенский
|122
|118
|Шевченковский
|121
|119
|Всего
|125
|123
Важно отметить, что 143 ребенка, которые заполняли фактические 100 мест в детском саду составляли всего 65% детей детсадовского возраста, которые фактически проживали в районе обслуживания.
Иными словами 143 ребенка претендовали на 100 мест детского сада при охвате всего 65% детей.
Это окончание первой части статьи.
Во второй статье ЭП расскажет о том, сколько школ и детских садов нужно Киеву, сколько будет стоить их строительство, кто должен этим заниматься, сколько детей могут эффективно учится в одном классе, в каком свете видит ситуацию правительство, виноваты ли застройщики, кто пофамильно несет ответственность за кризис в системе дошкольного и школьного образования Киева и что с этим делать.
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