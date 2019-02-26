43 ученика в одном классе не предел: почему в Киеве строят дома, а школы остаются на бумаге. ЧАСТЬ І

"Экономическая правда" публикует аналитическую статью, которая объясняет, почему столице страны уже сейчас не хватает не менее 57 школ и 70 детских садов, почему Киев каждый год должен строить еще не менее 10 школ и до 16 детских садов, почему застройщики каждый год строят 20 тыс новых квартир, но не строят рядом с ними садики и школы, кто несет ответственность за деградацию системы дошкольного и школьного образования столицы Украины и что с этим делать.

В одиннадцатых классах киевской школы №329 учатся по 43 школьника .

В седьмых классах киевской гимназии "Киевская русь" учатся по 37 ученика .

В третьих классах "Славянской гимназии" учатся по 38 школьников .

В девятых классах школы №62 учатся по 36 школьников .

В большинстве классов школ Киева учатся намного больше 30 учеников – это прямо запрещает закон о среднем образовании .

Школы и детские сады Киева много лет назад превысили допустимые законом нормы до 30 учеников на класс и до 20 детей на группу детского сада .

Тем не менее, проблема переполненности школ и детских садов не только не решается, она из года в год катастрофическими темпами усугубляется.

Причина заключается в том, что в Киеве строят много жилых домов, но школы и детские сады, предназначенные для этих домов, остаются на бумаге.

Для того, чтобы покрыть существующий дефицит учебных мест в школах и детских садах, Киеву нужно сегодня начать одновременно строить не менее 57 школ и 70 детских садов, что обойдется примерно в 8-22 млрд грн.

Кроме того, каждый год Киев должен вводить в эксплуатацию еще до 10 школ и до 16 детских садов на сумму 1-4 млрд грн.

"Экономическая правда" публикует аналитическую статью, которая объясняет, почему столице страны уже сейчас не хватает не менее 57 школ и 70 детских садов, почему Киев каждый год должен строить еще не менее 10 школ и до 16 детских садов, почему застройщики каждый год строят 20 тыс новых квартир, но не строят рядом с ними садики и школы, кто несет ответственность за деградацию системы дошкольного и школьного образования столицы Украины и что с этим делать.

Наглядный пример: 8 000 квартир есть – 3 школ и 3 детских садов нет

В Киеве на Осокорках частично построены шесть жилых комплексов:

ЖК Ривьера (3 дома),

ЖК Заречный (6 домов на 2080 квартир),

ЖК Славутич (5 домов на 1204 квартир),

ЖК Славутич 2.0 (6 домов на 476 квартир) ,

ЖК Seven (6 домов на 2318 квартир),

ЖК RiverStone (9 домов на 1380 квартир).

Всего жилые комплексы состоят из 35 многоэтажных домов. В них будет примерно 8 тыс квартир.

Расположение домов шести жилых комплексов на Осокорках в Киеве LUN.ua

Разрешение на строительство каждого дома предоставили мэр Киева и депутаты Киевсовета.

Разрешение на строительство было дано с условием, что для жителей этих новостроек рядом будут построены три школы на 2 200 мест и пять детских садов на 725 мест .

Проект схемы обслуживания школами и детскими садами жилых комплексов Департамент градостроительства и архитектуры Киева

Это условие – строить жилые дома и рядом строить предназначенные для них школы и детские сады – написано в государственных строительных нормах.

В настоящий момент, часть из тридцати пяти жилых домов заселены, часть – в процессе возведения.

Однако строительство трех школ не начато.

Более того, на том месте, где по плану территории застройки должны быть школы, расположен частный сектор.

В этом частном секторе живут люди, которые даже не подозревают, что на месте их домов кто-то запланировал строительство школы.

Журналист ЭП побывал на территории застройки и поговорил с жителями домов, на месте которых должна быть построена школа.

Как застройка выглядит в реальности на февраль 2019 года: в многоэтажном жилом доме слева на нижнем этаже открыто согласно проекту "встроенно-пристроенное" детское дошкольное учреждение. На месте запроектированного детского дошкольного учреждения с начальной школой расположен частный сектор. Фото автора

Февраль 2019. На этом месте уже должен быть построен учебно-воспитательный комплекс с детским дошкольным учреждением на 150 мест, общеобразовательной школой на 1 100 мест и стадионом. На самом деле здесь расположена баптистская церковь и частный сектор. Кроме того, застройщик ведет строительство за пределами проектной территории. Теперь для строительства учебного комплекса здесь просто не хватит места. Фото автора

Ситуация с детскими садами обстоит так же.

На месте запланированных трех отдельно стоящих детских садов расположены земельные участки с частными домами, в которых живут люди.

Только два детских сада были открыты согласно плану застройки.

Оба детских сада расположены на нижних этажах уже построенных многоэтажных жилых домов. Это частные платные детские сады на небольшое количество мест.

Для того, чтобы осознать причины и масштабы глубокого кризиса системы школьного и дошкольного образования в Киеве, нужно проанализировать такие показатели, как динамика роста населения города, динамика жилого строительства, динамика количества учеников общеобразовательных школ и дошкольных учебных заведений.

Население

В декабре 2018 года в Киеве официально проживало 2,9 млн человек, неофициально – 4 млн человек.

Каждый год официально зарегистрированное население Киева растет в среднем на 20,6 тыс человек. Об этом говорят данные Государственной службы статистики.

Население растет за счет разницы родившихся и умерших жителей, а также за счет разницы приехавших в город и уехавших из города людей.

Данные о первой категории жителей служба получает от Министерства юстиции, о второй – от Государственной миграционной службы.

Укрстат

В возрастной группе 0-6 лет население растет в среднем на 7,5 тыс человек в год.

укрстат

В возрастной группе 6-18 лет прирост населения перешел от высокой отрицательной динамики до 2012 года к высоким темпам роста в 8-9 тыс человек в год.

Жилье

Каждый год в Киеве застройщики сдают в эксплуатацию в среднем 20 тысяч квартир.

Если не учитывать 1-2 этажные жилые дома, половина или больше половины сданных в эксплуатацию жилых домов – это дома на 16 этажей и выше.

Количество и этажность сданых в эксплуатацию жилищных строений в г. Киеве, шт

Год Количество строений 1 -2 этажных 3 -5 этажных 6 -8 этажных 9 -12 этажных 13 -15 этажных 16-этажных и выше 2017 298 149 16 18 32 9 74 2016 247 140 6 25 7 1 68 2015 330 222 24 18 8 5 53 2014 358 264 10 11 11 5 57 2013 416 295 36 8 7 3 67 2012 661 358 236 1 3 4 59 2011 550 340 131 - 3 9 67 2010 675 615 19 - 4 1 36 2008 223 116 51 4 5 - 47 2009 345 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 2007 324 242 4 1 11 4 62 2006 371 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 2005 295 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. Всего 5093 более 2 741 более 533 более 86 более 91 более 41 более 590 Источник: Государственная служба статистики

Что происходит с новыми 20 тыс квартирами? Все ли они проданы? Во всех ли этих квартирах живут люди?

По оценкам директора агентства недвижимости New City Developers Дениса Седакова, 60-70% квартир покупают до ввода в эксплуатацию, 30-40% после ввода в эксплуатацию.

В течение первого года заселяется 40-60% дома, в течение второго года заселенность дома составляет 70-80%.

По оценкам Седакова, 95% покупателей новой недвижимости в Киеве – это киевляне.

Однако пропорция киевлян и иногородних по дому меняется в зависимости от места расположения дома.

Если новый жилой дом расположен далеко от метро, за пределами пешей доступности, 95% покупателей там киевляне.

Если дом расположен в пешей доступности к метро, доля иногородних покупателей может достигать 20-25%.

Школы

За последние 7 лет, по данным Госслужбы статистики, количество школ в Киеве сократилось на 32 единицы.

При этом Департамент образования и науки Киева говорит, что в г. Киеве за период 2015-2018 года не закрыто ни одно учреждение общего среднего образования.

"Уменьшение количества УОСО произошло за счет реорганизации школ-детских садов в учреждения дошкольного образования", – утверждают в департаменте.

Количество общеобразовательных учебных учреждений в г. Киеве

Учебный период Количество Разница с годом ранее 2010/2011 525 2011/2012 516 -9 2012/2013 513 -3 2013/2014 505 -8 2014/2015 506 1 2015/2016 496 -10 2016/2017 492 -4 2017/2018 493 1

Вместе с тем, количество учеников общеобразовательных учебных учреждений в г. Киеве в последние четыре года растет в среднем на 10 тыс человек каждый год.

Количество учеников начальной школы (1-4 класс) в г. Киеве каждый год растет на 4-5 тыс человек.

При этом количество принятых в эксплуатацию общеобразовательных ученических мест в г. Киеве растет в среднем на цифру до 1 тыс мест, а в 2015-2016 годах выросло всего на 300 и 400 мест соответственно.

Это при том, что в те же годы количество учеников выросло на 13 тыс и 11,5 тыс человек соответственно.

Количество принятых в эксплуатацию общеобразовательных ученических мест в Киеве

Год Количество 2018 н.д. 2017 н.д. 9 мес 2016 400 2015 304 2014 720 2013 1125 2012 600 2011 1590 2010 860 2009 820 2008 1660 2007 2340 2006 н.д. 2005 180 Всего с 2011 года 4739 Источник: Государственная служба статистики

Заполненность школ Киева по состоянию на 2016 год (нажмите на картинку чтобы увидеть в полном размере) "ГеоДизайн" – агенция развития территорий

Детские сады

Одновременно с ростом количества детей в возрастной группе 0-6 лет в Киеве происходило стремительное сокращение детских садов. В 2014 году исчез 71 детский сад, в 2015 – 24.

Количество дошкольных учебных заведений в г. Киеве

Год Количество Разница с годом ранее 2017 611 5 2016 606 10 2015 596 -24 2014 620 -71 2013 691 -1 2012 692 6 2011 686 7 2010 679 1 2009 678 0 2008 678 2007 н.д. 2006 н.д. 2005 671 Источник: Государственная служба статистики

При том, что в 2014 году исчез 71 детский сад, количество детей в детских садах Киева увеличилось на 4,8 тыс человек.

Количество детей в дошкольных учебных заведениях в Киеве

Год Количество Разница с годом ранее 2018 2017 110 224 635 2016 109 589 -631 2015 110 220 220 2014 110 000 4 800 2013 105 200 4 500 2012 100 700 6 400 2011 94 300 4 971 2010 89 329 4 529 2009 84 800 1 800 2008 83 000 2007 н.д. 2006 н.д. 2005 70 600 Всего 39 624 27 224 Источник: Государственная служба статистики

Стремительное сокращение количества детских садов и одновременный рост количества детей в детских садах привели к тому, что в 2016 году на 100 мест в детский сад ходили 125 детей.

А в Дарницком районе на расчетные 100 мест приходили 143 ребенка.

Укомплектованность дошкольных учебных заведений по районам Киева, %

Район 2016 2017 Голосеевский 125 123 Дарницкий 143 135 Деснянский 121 119 Днепровский 120 118 Оболонский 119 118 Печерский 124 124 Подольский 122 119 Святошинский 137 136 Соломенский 122 118 Шевченковский 121 119 Всего 125 123

Важно отметить, что 143 ребенка, которые заполняли фактические 100 мест в детском саду составляли всего 65% детей детсадовского возраста, которые фактически проживали в районе обслуживания.

Иными словами 143 ребенка претендовали на 100 мест детского сада при охвате всего 65% детей.

Прогнозная динамика очереди в детские сады Киева LUN.ua

Это окончание первой части статьи.

Во второй статье ЭП расскажет о том, сколько школ и детских садов нужно Киеву, сколько будет стоить их строительство, кто должен этим заниматься, сколько детей могут эффективно учится в одном классе, в каком свете видит ситуацию правительство, виноваты ли застройщики, кто пофамильно несет ответственность за кризис в системе дошкольного и школьного образования Киева и что с этим делать.