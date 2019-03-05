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Сколько школ и детсадов нужно построить Киеву, чтобы догнать темпы строительства жилья

Вторник, 5 марта 2019, 12:55
 

Чтобы покрыть существующий дефицит учебных мест в школах и детских садах, Киеву нужно начать строить одновременно не менее 57 школ и 70 детских садов.

Об этом говорится в аналитической статье "Экономической правды" "43 ученика в одном классе не предел: почему в Киеве строят дома, а школы остаются на бумаге".

Как сообщалось, это обойдется городу примерно в 8-22 млрд грн. Кроме того, ежегодно нужно будет вводить в эксплуатацию еще до 10 школ и 16 детсадов, что обойдется еще в 1-4 млрд грн.

К нехватке мест в учебных заведениях приводит строительство все новых жилых комплексов. Так, ежегодно застройщики строят около 20 тыс. квартир. При этом они не торопятся строить рядом с новостройками садики и школы.

Ситуацию усугубляет то, что количество учеников общеобразовательных учебных учреждений ежегодно растет в среднем на 10 тыс., а начальной школы — на 4-5 тыс. человек. При этом количество принятых в эксплуатацию общеобразовательных ученических мест ежегодно растет в среднем на 1 тыс. мест, а в 2015-2016 годах выросло всего на 300 и 400 мест соответственно.

Как сообщалось, сегодня из-за нерадивости застройщиков и чиновников в большинстве классов школ Киева учатся намного больше 30 учеников, что прямо запрещает закон об образовании.

Подробнее читайте в статье"43 ученика в одном классе не предел: почему в Киеве строят дома, а школы остаются на бумаге"

Экономическая правда

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