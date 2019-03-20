Новости 20 марта: продление контракта с Коболевым, проверки облгазов, зарплаты в УЗ
О контракте Коболева. Кабмин примет решение о продлении контракта с правлением НАК "Нафтогаз Украины" и его главой Андреем Коболевым.
О проверках облгазов. Облгазы Фирташа обжалуют результаты проверок, которые обнаружили нарушения.
О Boeing 737 MAX 8. Глава министерства транспорта США Элейн Лан Чао поручила главному инспектору проверить, как был выдан сертификат для этих самолетов.
Об "Укрзализныце". Средняя зарплата в компании "Укрзализныця" составляет около 11,5 тыс. гривень.
О "евробляхах". Более 263 тысячи таких автомобилей находятся в Украине с нарушениями таможенных правил.
О коррупции. САП проверит закрытые дела о "незаконном обогащении".
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