Кравцов назвал среднюю зарплату украинских железнодорожников

Средняя зарплата в компании "Укрзализныця" на сегодняшний день составляет около 11,5 тысяч гривень.

Об этом журналистам в среду сообщил руководитель компании Евгений Кравцов.

"В структуре затрат "Укрзализныци" большую часть занимают зарплаты. На сегодняшний день компания вышла из первой десятки по уровню зарплат в отраслях экономики Украины. Но мы традиционно находилась не ниже 7 места", - сказал Кравцов.

По его словам, средняя зарплата по компании составляет около 11,5 тысяч гривень, что чуть более общей средней зарплаты по стране.

"Даже если проводить анализ средних зарплат в СНГ, хуже чем в "Укрзализныце" только в Узбекистане. У нас зарплаты ниже, чем в Беларуси примерно на 20%, России - на 20-25%, Казахстане - на 10-15%. Разница существенная", - заявил руководитель компании.

"И это довольно существенная претензия со стороны наших профсоюзов. В такой ситуации удерживать сотрудников довольно трудно. 2016-2017 годы были катастрофическими с точки зрения количества людей, покинувших "Укрзализныцю". Те годы измерялись десятками тысяч", - сообщил Кравцов.

При этом, по его словам, в первую очередь из компании увольнялись сотрудники высокого класса.

В этом контексте он напомнил о запланированной на апрель текущего года индексации тарифов на грузовые перевозки на 14,2%.

"Доходы от индексации не покрывают расходы УЗ. С недавнего времени индексации тарифов расходы выросли на 10,3 млрд гривень, преимущественно из-за подорожания дизтоплива, электроэнергии, металла и ремонтов, повышение зарплаты работникам на 25%", - заявили в компании.

"Индексация тарифов в 2019 году на 14,2% - это меньше, чем изменение рыночных цен на составляющие расходов "Укрзализныци", которые выросли на 23,7%", - подытожили в УЗ.

Напомним, ранее в УЗ рассказали, сколько дефектных путей и мостов ожидают ремонта.

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