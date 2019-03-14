"Укрпошта" поднимет зарплаты почтальонам

"Укрпошта" повысит должностные оклады почтальонам и начальникам сельских отделений в два этапа - с 1 апреля и 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпошты".

"Увеличение окладов с 1 апреля - на 6% и с 1 июля на 6% произойдет для почтальонов и начальников сельских почтовых отделений, имеющих должностной оклад меньше минимальной зарплаты в расчете на полную занятость", - сообщает компания.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, для более 37 тыс сотрудников "Укрпошты" будет увеличена оплата труда. Увеличенные должностные оклады получат около 29 тыс почтальонов и почти 8,5 тыс начальников сельских почтовых отделений.

Компания напоминает, что с 1 января 2019 года " Укрпошта" уже повысила должностные оклады операторов и начальников городских отделений с наибольшими объемами отправлений и платежей.

Напоминаем:

В декабре 2018 года "Укрпошта" успешно провела переговоры с Пенсионным фондом о доставке и выплате пенсий в 2019 году.

Гендиректор Игорь Смелянский заявил, что "Укрпошта" сможет сократить затраты Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет, если получит разрешение заниматься предоставлением финансовых услуг.

За три квартала 2018 года "Укрпошта" увеличила чистый доход по основным направлениям деятельности на более 1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на увеличение доходов, финансовый результат компании за 9 месяцев текущего года является убыточным в размере 514,1 млн грн.

Основной причиной убытков является предоставление Пенсионному фонду услуги доставки пенсий по тарифу 2004 года, что покрывает только 60% ее себестоимости.

Президент Петр Порошенко 12 декабря заявил, что 500 млн грн в госбюджете должныкомпенсировать убытки Укрпошты по доставке пенсий. Он также подчеркнул, что считает недопустимым повышение тарифов на доставку пенсий, увольнение почтальонов и закрытие почтовых отделений в сельской местности.

14 декабря министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "Укрпошта" остается социально важной компанией и сокращений отделений или прекращения доставки пенсий не будет.

Экономическая правда