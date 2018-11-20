Правительство согласилось профинансировать "Укрпоште" доставку пенсий

В проекте государственного бюджета на 2019 год заложены 500 миллионов гривен на оплату труда почтальонов, доставляющих пенсии.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"В проекте бюджета-2019 закладываются 500 млн грн для "Укрпошты", впервые за десятилетие. Эти деньги будут направлены исключительно на финансирование заработной платы почтальонов "последней мили", - написал Омелян.

"Таким образом, мы сможем обеспечить бесперебойную доставку пенсий и гарантировать сохранение рабочих мест и зарплат тем сотрудникам "Укрпошты", которые обеспечивают присутствие государства в самых мелких населенных пунктах Украины", - заявил он.

Глава компании Игорь Смелянский ранее заявил, что с января 2019 года"Укрпочта" закроет до 7 тысяч почтовых отделений, если не будет повышен тариф за услуги доставки пенсий.

Ранее ЭП сообщала, что от доставки пенсий населению "Укрпочта" в этом году получила 1 млрд гривен убытков.

В то же время "Укрпочта" за три квартала 2018 года увеличила чистый доход от реализации продукции по основным направлениям деятельности на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономическая правда