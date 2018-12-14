Укрпошта не прекратит доставку пенсий — Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ПАО "Укрпошта" остается социально важной компанией и сокращений отделений или прекращение доставки пенсий не будет.

Об этом он сказал во время встречи с членами Наблюдательного совета Укрпошты 14 декабря, сообщает пресс-служба министерства.

В частности Омелян подчеркнул, что Укрпошта должна сочетать бизнес-подходы с социальной функцией.

"Укрпошта и в дальнейшем будет оставаться социально важной компанией. Ни сокращение количества отделений на селе, ни прекращение доставки пенсий не будет. Укрпошта добросовестно будет выполнять все социальные функции, возложенные на нее. Найдено компромиссное решение между Укрпоштой и Пенсионным фондом", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что в проекте государственного бюджета на 2019 год заложены 500 миллионов гривен на оплату труда почтальонов, доставляющих пенсии.

Глава компании Игорь Смелянский ранее заявил, что с января 2019 года"Укрпочта" закроет до 7 тысяч почтовых отделений, если не будет повышен тариф за услуги доставки пенсий.

Ранее ЭП сообщала, что от доставки пенсий населению "Укрпочта" в этом году получила 1 млрд гривен убытков.

В то же время "Укрпочта" за три квартала 2018 года увеличила чистый доход от реализации продукции по основным направлениям деятельности на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.