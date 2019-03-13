Облигации правительства СШАи акции Apple допустили к торгам в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила допуск казначейских нот правительства США к торгам в Украине.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Комиссия приняла решение о допуске облигаций U.S. Treasury notes (ISIN US9128283U26).

По данным FinClub, это облигации с погашением 31 января 2023 года. Их номинал - 100 долларов, а доходность - 2,375%. Сейчас они котируются по цене 99,77 долларов.

Также комиссия приняла решение о допуске акций корпорации Aple (код ISIN - US0378331005) к обращению на территории Украины.

Напомним, цена на акции Apple в Украине будет выше, чем в США, из-за комиссии брокера.

Торговый оборот на украинских фондовых площадках в 2018 году составил 260,866 миллиардов гривень, что на 26,8% больше, чем годом ранее.

Недавно Приватбанк получил лицензию для торговли ценными бумагами.

В начале марта украинские биржевые брокеры получили возможность работать онлайн.