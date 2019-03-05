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Приватбанк получил лицензию для торговли ценными бумагами

Вторник, 5 марта 2019, 09:29

Приватбанк получил лицензию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на ведение профессиональной деятельности на фондовом рынке - торговли ценными бумагами.

Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.

"Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовой бирже решила выдать акционерному обществу ПриватБанк лицензию на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами, а именно, андеррайтинга (руководство процессом выпуска и распределения ценных бумаг - ред.)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, заявление о предоставлении соответствующей лицензии ПриватБанк подал в Нацкомиссию 29 декабря 2018 года. Решение о предоставлении лицензии НКЦБФР приняла 28 февраля 2019 года.

"Выход крупнейшего госбанка на рынок андеррайтинга расширяет доступ субъектов хозяйствования к рынку заимствований для финансирования развития и капитальных инвестиций. Банк планирует предоставлять услуги по выпуску ценных бумаг как корпоративным клиентам, так и местным громадам по организации выпуска облигаций местного займа", - заявили в банке.

Напомним, торговый оборот на украинских фондовых площадках в 2018 году составил 260,866 миллиардов гривень, что на 26,8% больше, чем годом ранее.

Экономическая правда

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Приват фондовый рынок НКЦБФР

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