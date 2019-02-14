Объем торгов на фондовом рынке за год превысил 260 миллиардов

Торговый оборот на украинских фондовых площадках в 2018 году составил 260,866 миллиардов гривень, что на 26,8% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщила Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Объем торгов облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возрос на 29,6% - до 245,733 млрд грн. Объем торгов корпоративными облигациями возрос на 67,8% - до 10,267 млн грн, прочими ценными бумагами снизился на 27,4% - до 3,685 млрд грн, акциями упал в 4,3 раза – до 1,18 млрд грн.

По итогам года регулятор зарегистрировал выпуски акций на 22,264 млрд грн, тогда как годом ранее - 324,84 млрд грн. Объем выпуска облигаций в 2018 году возрос до 15,458 млрд грн с 8,35 млрд грн в 2017 году.

"Сегодня мы можем увидеть истинное лицо украинского фондового рынка. Без мусорных бумаг и "схематоза". После десятилетий их доминирования на рынке иначе быть и не могло, что почти 95% сделок - это сделки с государственными ценными бумагами", - заявил глава НКЦБФР Тимур Хромаев.

Глава регулятора также отметил необходимость принятия законопроектов (№2413, №6303, №9035), которые обеспечат рынка нужную прозрачность, защиту инвестиций и правила.

"Наш фондовый рынок, как видим, отнюдь не источник привлечения денег для развития бизнеса. Распространенные ранее активы были далеки от своей инвестиционной сути, они служили лишь инструментами в сомнительных операциях. Но рынок готов к дальнейшему развитию. Все, что для этого нужно - принять давно внесенные законопроекты, которые обеспечат рынка нужную прозрачность, защита и правила", - подытожил Хромаев.

Напомним, за три года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила обращение в Украине мусорных ценных бумаг в объеме 1 триллиона гривень.