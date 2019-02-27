Акции Apple впервые будут продавать в Украине
Украинский брокер ценных бумаг БТС Брокер завел в Украину первый пакет акций компании Apple.
Об этом сообщил Liga.net глава правления Нацдепозитария Украины Миндаугас Бакас.
Сейчас брокер получает разрешение у Нацкомиссии по ценным бумагам на допуск бумаг "яблочной" корпорации к обращению на украинском фондовом рынке.
"Часть проверки взял на себя НДУ, на прошлой неделе мы уже передали пакет документов в НКЦБФР. В ближайшие дни ожидаем, что разрешение будет получено", - отметил Бакас.
Параллельно с этим акции нужно зачислить на счет НДУ в международном депозитарии Clearstream. Бакас не уточнил, сколько именно акций регистрирует брокер.
Цена в Украине будет выше, чем в США, из-за комиссии брокера.
Сейчас стоимость одной акции Apple на американской бирже NASDAQ составляет 174,3 доллара.
Напомним, осенью 2019 года компания Apple собирается выпустить три новых модели iPhone.
В 2013 году Apple занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов и остается там до сих пор.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua