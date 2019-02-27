Акции Apple впервые будут продавать в Украине

Украинский брокер ценных бумаг БТС Брокер завел в Украину первый пакет акций компании Apple.

Об этом сообщил Liga.net глава правления Нацдепозитария Украины Миндаугас Бакас.

Сейчас брокер получает разрешение у Нацкомиссии по ценным бумагам на допуск бумаг "яблочной" корпорации к обращению на украинском фондовом рынке.

"Часть проверки взял на себя НДУ, на прошлой неделе мы уже передали пакет документов в НКЦБФР. В ближайшие дни ожидаем, что разрешение будет получено", - отметил Бакас.

Параллельно с этим акции нужно зачислить на счет НДУ в международном депозитарии Clearstream. Бакас не уточнил, сколько именно акций регистрирует брокер.

Цена в Украине будет выше, чем в США, из-за комиссии брокера.

Сейчас стоимость одной акции Apple на американской бирже NASDAQ составляет 174,3 доллара.

Напомним, осенью 2019 года компания Apple собирается выпустить три новых модели iPhone.

В 2013 году Apple занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов и остается там до сих пор.