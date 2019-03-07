Украинские биржевые брокеры получили возможность работать онлайн

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам в соответствии со стандартами ЕС урегулировала предоставление профессиональными торговцами ценными бумагами услуг своим клиентам онлайн.

Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

Отныне лицензированные профессиональные торговцы могут предлагать своим клиентам программные продукты для дистанционного обслуживания после сертификации их в НКЦБФР. Комиссия будет проверять программные решения (ПО, приложения, системы прямого доступа "клиент-биржа") на соответствие стандартам кибербезопасности и соблюдения прав инвестора.

Пользователи таких программных решений получат возможность дистанционно заключать договоры, передавать брокеру заказ на покупку/продажу финансовых инструментов, получать необходимую для принятия инвестиционных решений информацию.

Кроме этого, торговцы могут предоставлять в пользование квалифицированным клиентам свой удаленный доступ к электронной торговой системе фондовой биржи. В результате, такой клиент сможет самостоятельно и в реальном времени участвовать в торгах, то есть подавать заявки на покупку/продажу непосредственно во время торгов.

В НКЦБФР подчеркнули, что нововведения повысят уровень удобства и эффективности инвестиционной деятельности. Также предоставят возможность расширить круг инвесторов и способствовать оживлению операций с доступными качественными финансовыми инструментами.

"Мы ожидаем существенного оживления операций с надежными и ликвидными ценными бумагами через приход на рынок новых инвесторов, по широкому массовому сегменту. Действенные и защищенные online решения будут способствовать инвестированию населения, в частности, в государственные долговые обязательств (ОВГЗ)", - прокомментировал глава НКЦБФР Тимур Хромаев.

Напомним, торговый оборот на украинских фондовых площадках в 2018 году составил 260,866 миллиардов гривень, что на 26,8% больше, чем годом ранее.

Недавно Приватбанк получил лицензию для торговли ценными бумагами.

Экономическая правда