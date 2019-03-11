В "Ощадбанке" рассказали, как избежать очередей при получении субсидии наличными

Государственный "Ощадбанк" ввел превентивные меры, которые позволят избежать очередей в отделениях банка в период выплаты монетизированных субсидий и оплаты коммунальных услуг.

Об этом сообщили Экономической правде в пресс-службе "Ощадбанка".

С 12 марта клиенты, которым субсидии были назначены до 31 декабря 2018 года, смогут получить субсидии в денежной форме.

Если субсидиант не является пенсионером и при этом не имеет текущего счета в "Ощадбанке", Министерство социальной политики пришлет адресное сообщение о сумме назначенной субсидии и механизме ее выплаты через "Ощадбанк".

Так, для удобства клиентов и избежания очередей введена предварительная регистрация субсидиантов на официальном сайте или через контакт-центр Ощадбанка.

"Это даст клиенту возможность самостоятельно выбрать наиболее удобное для него отделение, время и дату для получения субсидии без лишнего ожидания", - рассказали в госбанке.

Кроме того, в отделениях с большой нагрузкой продлено время работы и внедрены дополнительные рабочие дни.

Если субсидиант не является пенсионером, но имеет текущий счет в "Ощадбанке" для выплаты социальной помощи/депозитов/заработной платы, субсидия автоматически будет зачислена именно на этот счет, и "Ощадбанк" направит SMS о ее поступлении.

Получение субсидии в денежной форме осуществляется через систему денежных переводов "Швидка копійка".

Как сообщили ЭП в пресс-службе Ощадбанка, комиссия при получении субсидий через систему денежных переводов "Швидка копійка" или за зачисление средств на текущие счета с субсидианта не будет взиматься.

Пенсионеры-субсидианты получат субсидию одновременно с пенсией через "Укрпошту" или на свой банковский пенсионный счет в обычные сроки. Выплата будет перечислена на счет в том банке, в котором пенсионер получает пенсию.

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услугпредоставляютсянаселению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Кабинет министров уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

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Александр Колесниченко, ЭП