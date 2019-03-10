Новости выходных: хищения в оборонке, самое дорогое украденное авто, свободный интернет

О хищениях в оборонке. Взятый под стражу решением Соломенского райсуда Киева директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас и два экс-сотрудника предприятия вышли из Лукьяновского СИЗО под залог.

О самом дорогом украденном авто. Во время проверки польские правоохранители обнаружили, что Lamborghini находится в розыске в Швейцарии и не пустили авто в Украину.

Об экономическом ориентире правительства. Основной экономический ориентир работы правительства в этом году - сохранение положительной динамики и ускорение экономического роста более 3%.

О взломе аккаунтов Facebook. Соцсеть подала в суд на двух украинцев за нарушения законов США о борьбе со взломом, а также за мошенничество и нарушение условий обслуживания соцсети.

О свободном интернете. Госдеп США предоставит грант для организаций, заинтересованных в развитии свободного интернета в Украине. На реализацию лучшей программы будет выделено от 500 000 до 1 180 500 долларов.

О незаконном обороте наркотиков. Полиция изъяла в 2018 году наркотиков почти на 23 млрд гривен.