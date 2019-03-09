Гройсман назвал основной экономический ориентир работы правительства

Основной экономический ориентир работы правительства в этом году - сохранение положительной динамики и ускорение экономического роста более 3%.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов, передает "Правительственный портал".

"В этом году мы работаем, чтобы в 2019 году экономика стабильно росла более 3%. Будем продолжать инвестировать ресурсы в дороги, инфраструктуру, будем строить объекты социальной инфраструктуры", - сказал Гройсман.

Он также сообщил, что будут "продолжаться реформы, внедряться Новая украинская школа, наводиться порядок в медицине".

Напомним, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале 2018 года увеличился на 3,4% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как в третьем квартале рост составил 2,8%, во втором – 3,8% и в первом – 3,1%.

Госбюджет-2018 и госбюджет-2019 построены на прогнозе роста экономики в эти годы на 3% ежегодно.

По данным МЭРТ, основным источником экономического роста в 2018 году был внутренний спрос.

Экономическая правда