Пограничники не пустили в Украину Lamborghini за 10 миллионов

Во время проверки польские правоохранители обнаружили, что Lamborghini находится в розыске в Швейцарии.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пограничную службу Польши.

Ввезти элитный автомобиль в Украину пытались через приграничное село Дорогуск Люблинского воеводства Польши, где расположены автомобильный и железнодорожный переходы Ягодин - Дорохуск.

Польские правоохранители выяснили, что Lamborghini находится в розыске в Швейцарии. Элитный автомобиль арестовали, а водителя, 37-летнего украинца, допросили как свидетеля.

Польские пограничники отметили, что это самый дорогой украденный автомобиль, который они вернули законному владельцу.

Lamborghini Urus - кроссовер от итальянского производителя автомобилей Lamborghini, представленный в 2017 году.

Авто оснащается четырехлитровым битурбированным двигателем V8 мощностью 650 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

До 100 км/ч Lamborghini Urus разгоняется за 3,6 секунды и развивает 305 километров в час, что делает его самым быстрым серийным кроссовером в мире.