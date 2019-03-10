В Украине за год изъяли наркотиков на 23 миллиарда гривен
Полиция изъяла в 2018 году наркотиков почти на 23 млрд гривен.
Об этом "Зеркалу недели" сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции.
В прошлом году из незаконного оборота украинские правоохранители изъяли более 4,3 т наркотиков наркотических средств и психотропных веществ. Также ликвидированы 30 международных каналов поставки наркотиков.
По данным Минздрава, в прошлом году было зафиксировано 26,260 тысячи случаев передозировки наркотическими веществами.
В результате передозировок алкоголя и наркотиков умерли 3,5 тысячи украинцев.
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