В Украине за год изъяли наркотиков на 23 миллиарда гривен

Полиция изъяла в 2018 году наркотиков почти на 23 млрд гривен.

Об этом "Зеркалу недели" сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции.

В прошлом году из незаконного оборота украинские правоохранители изъяли более 4,3 т наркотиков наркотических средств и психотропных веществ. Также ликвидированы 30 международных каналов поставки наркотиков.

По данным Минздрава, в прошлом году было зафиксировано 26,260 тысячи случаев передозировки наркотическими веществами.

В результате передозировок алкоголя и наркотиков умерли 3,5 тысячи украинцев.

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