Новости дня: об 0,01 кубометра газа и еще одном кредите для Украины

О чем все говорят сегодня?

Об 0,01 кубометра газа. Кабинет министров Украины снизил норму потребления газа для потребителей без счетчиков до 3,28 куб. м с 3,29 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением.

О еще одном кредите для Украины. Украина привлекла кредит в размере 529 млн евро на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

О компенсации от россиян. НАК "Нафтогаз Украины" получила положительное решение арбитража в городе Гаага, где рассматривался вопрос о потерянных компанией активов в Крыму.

О топливном кризисе в УЗ. Филиал "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" снова на десять дней продлила срок приема заявок на участие в формульном тендере по поставке дизельного топлива.

О новых критериях НБУ. Национальный банк изменит критерии, по которым ежегодно определяет системно важные банки на следующий год.

О еще одних тайных договорах Гладковского. С декабря 2018 года по сегодняшний день Автосборочный завод №2 Компании "Богдан Моторс" получил 510 млн гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку автотранспорта.

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