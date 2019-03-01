"Нафтогаз" получил положительное решение арбитража в Гааге против РФ
НАК "Нафтогаз Украины" получила положительное решение арбитража в городе Гаага, где рассматривался вопрос об утраченных компанией активах в Крыму.
Это решение прокомментировал глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев во время брифинга в пятницу.
По его словам, компания смогла доказать в трибунале, что Россия как государство несет вину в потере компанией ее активов и должна за это отвечать - то есть предоставить НАК "Нафтогаз" компенсацию.
Предварительно сумму ущерба оценили в 5 миллиардов долларов, заявил Коболев. Однако окончательное решение относительно суммы компенсации будет принято в начале следующего года, добавил глава правления НАК.
Коболев также отметил, что особенностью решения по "Нафтогазу" является история захвата компании.
Он напомнил события февраля и марта 2014 года, когда незаконные крымские власти захватили органы правления и попытались создать доказательную базу, которая свидетельствовала бы о том, что якобы эта самая "власть" своим решением и действиями национализировали "Нафтогаз".
Указанным выше решением компания смогла доказать, что захват активов был совершен Россией "одновременно или сразу после аннексии Крыма".
"Именно доказательство этого факта мы считаем главного победой именно в этом кейсе против Российской Федерации", - подчеркнул Коболев.
Напомним:
Наблюдательный совет "Нафтогаза" поддержал продление контракта Андрея Коболева, однако этот процесс не завершен до обсуждения с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Ранее источник ЭП сообщил, что Наблюдательный Совет принял решение продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.
Экономическая правда
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