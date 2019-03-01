Фирма Гладковского получила еще полмиллиарда по тайным соглашениям

Информация с портала использования публичных финансов

С декабря 2018 года по сегодняшний день Автосборочный завод №2 Компании "Богдан Моторс" получил 510 млн гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку автотранспорта.

Об этом сообщает Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов.

Деньги поступали с казначейского счета в Черкасской области на частный счет "Богдан Моторс", открытый в "Правэкс-банке". Небольшая часть средств была перечислена некоторым частным подрядчикам. В частности ООО "Богдан Индустрия", которое также входит в корпорацию "Богдан", получило 20,3 млн гривен на поставку автомобилей Great Wall.

За что именно уплачены деньги - количество авто и стоимость за единицу - не указано. Вместе с тем, недавно пресс-служба "Богдан" сообщила, что в этом году корпорация подписала новые контракты с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин "Богдан 2251" и грузовиков "Богдан 6317" для Вооруженных сил Украины.

"Многомиллионные суммы и долгосрочность контрактов между Минобороны и корпорацией "Богдан" могут свидетельствовать о том, что сегодня автопарк армии под прикрытием государственной тайны фактически формирует бизнес первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского", - считает Каневский.

Напомним:

Корпорация "Богдан" ранее настаивала, что детали контрактов с Министерством обороны, которые выполняются под грифом государственной тайны, не могут быть раскрыты для общества и средств массовой информации.

В четверг стало известно, что "Богдан" будет поставлять армии еще и броневик "Барс-8".

Владельцем корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс, известный как давний бизнес-партнер президента Петра Порошенко. Чиновник не раз заявлял, что не может влиять на решения Минобороны.

Кроме того, Гладковский отмечает, что в 2014 году вышел из управления всеми предприятиями, входящими в структуру корпорации "Богдан".

Сейчас Гладковський отстранен от должности после коррупционного скандала. По информации журналистов "Bihus.info", сын Гладковского, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. По данным фактам НАБУ начало собственное расследование.

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Экономическая правда