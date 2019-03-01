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Украина получила полмиллиарда евро на развитие экономики от МБРР

Пятница, 1 марта 2019, 18:01
 

Украина привлекла кредит в размере 529 миллиона евро на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Как отмечается, кредит предоставлен Deutsche Bank под гарантию Международного банка реконструкции и развития. Это уже второй кредит, привлеченный под гарантию именно МБРР.

Украина получит этот заем двумя траншами: траншем A в размере 240 млн евро со сроком погашения 4 года и траншем B в размере 289 млн евро на 10 лет.

Также в министерстве сообщили, что по этому кредиту было использовано вторую часть гарантии МБРР на 750 млн долларов.

Напомним, что ранее в госбюджет Украины поступили средства от кредита в размере 350 миллионов евро, полученного под гарантию Всемирного банка.

Экономическая правда

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ЕБРР кредит

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