НБУ будет определять системно важные банки по-новому

Национальный банк изменит критерии, по которым ежегодно определяет системно важные банки на следующий год.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Соответствующее решение связано с необходимостью учета международной практики в определении критериев системной важности, в частности рекомендаций Европейского надзорного органа (European Banking Authority). Новые подходы должны точнее отражать значимость банков для рынка", - заявили в НБУ.

Национальный банк планирует в течение марта-апреля завершить обновление методологии оценки системной важности банков.

"Обновленные критерии, а также утвержденный в соответствии с ними перечень системно важных банков на 2020 год будет обнародован на сайте НБУ до 1 июня 2019 года", - заверили в пресс-службе.

Напомним:

В соответствии с действующими критериями с 2016 года системно важными банками неизменно определялись ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк. В 2019 году они так же имеют статус системно важных.

Системно важный банк - термин в законодательстве многих стран мира, которым определяют банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы.

К системно важным банкам регулятор может применять усиленные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике. Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.

Экономическая правда