"Богдан Моторс" Гладковського постачатиме ЗСУ броньовик "Барс-8"

Бронеавтомобіль "Барс-8", розроблений компанією "Богдан Моторс", успішно завершив програму державних випробувань, яка тривала понад два роки.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Протягом випробувань ББМ "Барс-8" успішно пройшла усі етапи – ходові випробування, проходження бродів, подолання бездоріжжя, підйомів та спусків, зручність десантування, ведення вогню, випробування підривом, балістичну стійкість та ряд інших важливих тестів.



"Барс-8" став другою ББМ в Україні після бронеавтомобіля "Козак-2" (НВО "Практика"), яка пройшла державні випробування.

За підсумками випробувань "Богдан Моторс" постачатиме броньовики Збройним силам України та просуватиме бронеавтомобіль на зовнішніх ринках.

Броньовик розроблений на базі пікапа американської Ram (підрозділу Fiat Chrysler Automobiles). Пасажиромісткість базового автомобіля складає до 10 осіб в повному спорядженні.



"Барс-8" має шасі підвищеної прохідності з колісною формулою 4х4 з 6,7-літровим турбодизельним двигуном Cummins, броньований протимінний і балістичний захист за стандартом STANAG 4569 Level 2 та системи забезпечення життєдіяльності екіпажу.

Конструкцією бронеавтомобіля передбачено встановлення систем пуску димових гранат, засобів зв’язку та навігації, приладів нічного та денного спостереження, системи регулювання тиску в шинах, системи пожежогасіння моторного відділення, засобів маскування, протиосколкового підбою корпусу, автономної кліматичної системи.

Нагадаємо:

У січні 2018 року стало відомо, що з 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод

У Міноборони заявили, що подальше виробництво санітарних автомобілів "Богдан 2251" буде можливим лише після усунення виявлених недоліків технічної та медичної частин.

Пізніше стало відомо, що скандальні "Богдани" ремонтують за державні кошти.

У січні 2019 року "Богдан Моторс" підписала новий контракт із Міністерством оборони на постачання санітарних машин "Богдан 2251".

Бенефіціаром корпорації "Богдан Моторс" є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідає за оборонно-промисловий комплекс. Раніше його бізнес-партнером в корпорації був президент Петро Порошенко.

За інформацією журналістів, син Гладковського разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. Порошенко підтримав відсторонення Гладковського на час розслідування.

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