НАБУ каже, що про факти корупції в оборонці знало без журналістів

Національне антикорупційне бюро вже займалося деякими фактами корупції в оборонній сфері, які пролунали в журналістському розслідуванні програми "Наші гроші".

"За результатами аналізу відомостей, викладених в журналістському розслідуванні Лесі Іванової про факти корупції в оборонній сфері, встановлено, що частина описаних подій вже досліджується в межах досудових розслідувань, що здійснюють детективи НАБУ", – інформує відомство.

"Щодо інших фактів можливого заволодіння грошовими коштами державних підприємств та державного бюджету, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах, то 26 лютого детективи НАБУ внесли відомості до ЄРДР та розпочали досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України", – наголосило бюро.

Напередодні НАБУ повідомило, що детективи проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні Лесі Іванової.

"Підприємства, про які йдеться в матеріалі, вже є об'єктами розслідувань НАБУ, які тривають. Загалом детективи розслідують корупцію на близько 15 підприємствах оборонно-промислового комплексу в межах декількох десятків кримінальних проваджень", – заявило бюро.

Щодо одного з таких підприємств – Львівського бронетанкового заводу – розслідування завершено і з липня 2018 року справа слухається в суді.

Читайте також Розслідувач Леся Іванова про кейс Гладковського: У нас не було мети робити щось "під вибори"

Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2

Нагадаємо:

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. Нібито син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський брав участь у схемах мільйонних розкрадань в оборонному комплексі.

За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами організував десь у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. Держпідприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.

Олега Гладковського називають близьким другом і партнером президента Петра Порошенка.

Олег Гладковський закликав правоохоронців перевірити дані проекту Bihus.Info, а на час перевірки – призупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони України.

Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО.

Представниця президента у парламенті Ірина Луценко заявляла, що "Укроборонпром" та Олег Гладковський будуть позиватися проти журналістів програми "Наші гроші".

Ігор Гладковський теж збирається судитися і вимагає від журналістів спростування.

В "Укроборонпромі" звинуватили журналістів у маніпуляції.