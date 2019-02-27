У "Богдані" Гладковського відреагували на "таємні" контракти з Міноборони

У корпорації "Богдан" заявили, що деталі контрактів з Міністерством оборони, які виконуються під грифом державної таємниці, не можуть бути розкриті для суспільства та засобів масової інформації.

Про це повідомляє прес-служба корпорації.

"Всі контракти, що стосуються саме військової техніки, а не товарів подвійного використання, виконуються під грифом державної таємниці, а їх розкриття суворо карається законом. Тому компанія не має права розкривати відомості про кількість техніки та її номенклатуру за контрактом", - зазначив прес-секретар корпорації "Богдан" Сергій Красуля.

Він нагадав, що минулого року, в рамках виконання Державного оборонного замовлення, компанія достроково виконала контракт на постачання Міноборони партії санітарних машин і передала партію нових вантажних автомобілів Богдан 6317.

Цього року компанія підписала нові контракти із Міністерством оборони на постачання оновлених санітарних машин "Богдан 2251" та вантажівок "Богдан 6317" до Збройних сил України.

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Нагадуємо:

На початку лютого державне підприємство "Укроборонсервіс", яке входить в структуру концерну "Укроборонпром", заплатило Автоскладальному заводу №2 компанії "Богдан Моторс" 34,4 мільйона гривень за "вироби" на виконання договору з Міноборони.

Що саме купує "Укроборонсервіс" не вказано.

Економічна правда