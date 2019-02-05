Новости дня: об элитных парковщиках, браслете Продана и ТРЦ Фирташа

О браслете Продана. Соломенский райсуд Киева разрешил снять электронный браслет с бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который подозревается в незаконном обогащении.

Об элитных парковщиках. В Киеве хотят создать "элитное подразделение" инспекторов по паркове.

О поездах в РФ. ПАО "Укрзализныця" уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию с 5 февраля.

О ремонте дорог. С 8 февраля Государственное агентство автомобильных дорог развернет масштабные работы по ликвидации ям на дорогах государственного значения.

О выведении денег из банков. Фонд гарантирования вкладов физических лиц в своей работе сталкивается со схемами вывода и хищения средств из банков их руководителями и собственниками.

О доходах украинцев. Средний совокупный денежный доход домохозяйства в Украине в III квартале 2018 года составил 9,4 тысячи гривен в месяц.

О ТРЦ Фирташа. Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ходе "голландского" аукциона продал права требований по двум кредитам, в залоге по которым находится недостроенный столичный торгово-развлекательный центр Respublika.

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