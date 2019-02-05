Крупнейший ТРЦ Respublika Фирташа смогли продать
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ходе "голландского" аукциона продал права требований по двум кредитам, в залоге по которым находится недостроенный столичный торгово-развлекательный центр Respublika.
Об этом говорится на странице лота в системе "ProZorro.Продажи".
Победителем торгов стала компания "Солтекс Капитал". Победитель аукциона заплатит за недостроенный ТРЦ 777,131 млн грн.
В аукционе участвовали три компании, впрочем от двух из них заявок в ходе торгов не поступало.
Кроме недостроенного ТРЦ в залоге банка находилась ипотека трех земельных участков общей площадью 15,72 га и имущественные права по предварительным договорам аренды торговых площадей в ТРЦ.
Инвесторами проекта являлись Дмитрий Фирташ и Вагиф Алиев. Актив находился в залоге по кредитам банка-банкрота "Надра".
Согласно данным YouControl, конечным бенефициаром "Солтекс Капитал" является гражданин Великобритании Джонсон Роберт Алан. Уполномоченные лица - Андрей Лехицкий и Василий Астион.
Уставный капитал ООО "Солтекс капитал" составляет 3,1 млн грн. Вид деятельности предприятия - "Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов".
Напоминаем:
Впервые ТРЦ "Республика" пытались продать 7 июля 2017 года за 2,5 млрд грн.
В мае 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц не смог продать ТРЦ за 1,1 миллиарда гривень - покупателей найти не удалось.
Проект строительства ТРЦ "Республика" был приостановлен в 2015 году решением собственника.
Ввод в эксплуатацию ТРЦ, строительство которого начато в весной 2012 года на Кольцевой дороге в Киеве, планировался в четвертом квартале 2014 года.
В ТРЦ "Республика", который после открытия может стать крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м.
Экономическая правда
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