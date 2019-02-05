Экспорт заводов. Как украинские компании "пускают корни" в Европе

Компании из Украины готовы строить заводы в ЕС, в каких странах, и дает "европейская прописка" украинскому производителю.(укр)

Український бізнес на світових ринках представлений переважно експортом сировини, товарів і послуг. Корпорацій родом з України, що мають виробничі потужності за кордоном — одиниці.

Проте кількість компаній, які виступають інвесторами проектів за кордоном, зростає.

Після підписання Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС українські компанії активізувалися і частина з них вирішила придбати або побудувати власні виробничі потужності в Європі.

В першу чергу такі проекти цікаві виробникам аграрної продукції і представникам харчової індустрії.

ЕП зібрала декілька прикладів розміщення українськими компаніями виробничих потужностей в європейських країнах. Які вітчизянні компанії будують заводи за кордоном, в яких країнах, і що це їм дає?

Kormotech . Експансія на Північ

Львівське підприємство — ТОВ "Кормоте́х" (Kormotech LLC) — найбільший виробник кормів для домашніх тваринв Україні. Власники: Ростислав та Олена Вовк.

Основні потужності розташовані у селі Прилбичі Яворівського району Львівської області. Експортує продукцію до 16 країн. Відома за чотирма торговими марками: "Гав!" — корми для собак, "Мяу!" — корми для котів, "Сlub 4 Paws" — корми для собак та котів вищої якості, Optimeal — корми для собак та котів вищої якості з пребіотиками, ягодами та травами.

Компанія бачить себе у ТОП-50 виробників кормів для котів та собак у світі і наразі будує завод з виробництва вологих кормів у Литві для налагодження сполучення з скандинавськими країнами. Після його запуску до обсягу загального виробництва додасться ще 5 тисяч тонн щорічно.

Інвестиції у будівництво та запуск нових виробничих потужностей становитимуть, щонайменше, 6 млн євро. Запуск заводу запланований на листопад 2019 року.

"Будівництво нового заводу у Литві дозволить розпочати та налагодити співпрацю з країнами Скандинавії шляхом зручного морського сполучення між ними", —пояснив ЕП СЕО ТОВ "Кормотех" Ростислав Вовк.

За його словами, на заводі працюватиме частина фахівців з української команди.

Зараз Kormotech до ТОП-3 вітчизняної галузі і до ТОП-30 виробників кормів у Європі.

фото Кормотех

фото Кормотех

"Миронівський хлібопродукт". На всіх фронтах

"Миронівський хлібопродукт", який більшість українців знають за брендом "Наша ряба", уже давно є найбільшим виробником курятини в Україні. Компанія мільярдера Юрія Косюка до недавнього часу отримувала з бюджету найбільшу частку аграрних дотацій .

Всередині країни компанії затісно, а ринки країн постсоціалістичного простору для "МХП" наразі уже не такі привабливі як раніше.

У 2016 році компанія відкрила підприємство MHP BV в Голландії з головним офісом у місті Венендал.

"До Голландії надходить наша сировина з України, яка там переробляється, упаковується і потрапляє до кінцевого споживача. В основному ми співпрацюємо з сектором HoReCa, однак наша продукція потрапляє також і в інші канали продажів", — пояснює ЕП керуючий директор компанії MHP BV Ярослав Михайловський.

Із Голлландії продукція МХП йде на Німеччину, у Велику Британію, в країни Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди і Люксембург), а також у Францію, Іспанію, Португалію та інші європейські країни.

Обсяг інвестицій в проект для такого потужного гравця як "МХП" досить незначний — 3,5 мільйона доларів.

Крім цього, у 2017 році компанія у співпраці з європейським дистриб'ютором заснувала м'ясопереробний завод в Словаччині. Обсяг інвестицій — близько 3 млн доларів.

У 2018 році МХП також оголосила про свої плани інвестувати протягом найближчих 4-5 років близько 200 мільйонів євро у виробничу базу словенської компанії Perutnina, яку український агрохолдинг недавно придбав .

Perutnina Ptuj — вертикально інтегрована компанія в Південно-Східній Європі. Володіє потужностями з вирощування бройлерів в Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині. Веде діяльність в 22 країнах.

"МХП робить стратегічний крок з розширення діяльності, який принесе компанії додану вартість та посилить її позиції в якості глобального гравця. У свою чергу, Perutnina Ptuj отримує стратегічного і довгострокового інвестора", — відзначають в компанії.

Наразі українці вже працюють у складі команди топ-менеджменту європейських компаній та на заводах.

фото миронівський хлібопродукт

IMMER Group. Скандинавський фактор

Вже понад 20 років IMMER Group забезпечує повний цикл виробництва гнучких пакувальних матеріалів, плівок і етикеток. Головний клієнт компанії — ринок FMCG (товари широкого вжитку — ЕП).

IMMER Group запустила у 2017 році новий завод в Латвії.

"Ми шукали виробничий майданчик, який дозволив би нам розширити експортний потенціал, технологічні та виробничі можливості. Ми об’їздили декілька країн, знайомились з умовами ведення бізнесу, рівнем підтримки з боку держави. Зрештою зупинились на Латвії. Поруч Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Данія, Польща, Німеччина — цікаві для нас ринки", — пояснює президент і власниця компанії Ірина Мірошник.

Загальна сума інвестицій в нове підприємство сягає 5,7 млн євро. Новий завод спеціалізується на виробництві гнучких пакувальних матеріалів, пакетів і етикеток для широкого асортименту FMCG.

Головна фішка заводу — можливість випуску за один прогон до 5 млн упаковок одного виду, але з дизайном, що не повторюється.

Серед співробітників заводу в Латвії, і в керівному складі чимало українців.

IMMER Group

IMMER Group

IMMER Group

T.B.Fruit . Польський транзит

З компанією T.B.Fruit більшість українців знайомі завдяки торговій марці "Галіція". Власник — Тарас Барщовський .

Компанія уже давно займається виробництвом концентрованих соків і її продукція дуже популярна в Україні.

Загальна потужність переробних заводів T.B. Fruit сягає 1,2 млн тонн концентрованого соку на рік. Компаніє вже має завод в Молдові та два заводи в Польщі, у 2019-2020 рр починає будувати третій завод з переробки ягід та яблук в Мазовецькому воєводстві. Вартість проекту — 40 млн євро.

Заводи в Польщі переробляють не лише яблука, а й полуницю, малину, смородину, вишню, аґрус. Близько 90% виробленої продукції компанія експортує в інші країни.

фото T.B. Fruit

фото T.B. Fruit

Ovostar Union. Курс на Прибалтику

Ovostar Union входить до числа провідних виробників курячого яйця в Європі, а також сухих та рідких яєчних продуктів. Власники — Борис Бєліков, Віталій Вересенко.

Наразі компанія планує запустити виробництво яєць в Латвії і вже придбала для цього обладнання на 26 млн євро. Загальний обсяг інвестицій у проект під назвою Gallusman до 2026 року становитиме 86 млн євро.

На підприємстві планується тримати до 8 млн курей. Передбачено також будівництво цеху з виробництва кормів та біогазові станція. Будівництво планується почати в другій половині 2019 року.

фото овостар

фото latifundist.com

Що да є "європейська прописка"

"Придбанням активів за кордоном найактивніше цікавляться компанії АПК, в складі яких досить важливу частину займає переробка, а не просте виробництво сировини (як наприклад, у всіх компаній рослинництва)", — пояснює керівник напряму послуг з корпоративних фінансів і M&A EY в Україні Владислав Остапенко.

За його словами, "європейська прописка" українцям, зазвичай, необхідна для здійснення масштабних продажів в ЄС, тому що дуже часто квоти на експорт продукціїдуже невеликі і єдиним виходом є наявність власного виробництва на території ЄС.

"Європейський ринок — досить закритий, він захищає своїх виробників багатьма методами. Тому кожній українські компанії, яка має амбіції бути широко представленою на ринку ЄС, рано чи пізно доведеться відкривати там виробництво", — наголошує генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Тарас Висоцький.

За словами заступниці міністра аграрної політики та продовольства з питань з питань євроінтеграції Ольги Трофімцевої, український експорт продукції АПК до країн ЄС продовжує демонструвати щорічне зростання: в 2016 році він був трохи більше ніж 4 млрд дол, в 2017 році — 5,8 млрд дол, а за результатами 2018 року він перевищує 6,3 млрд дол.

"Така динаміка чітко демонструє успішність Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС в сфері АПК", — вважає вона.

Дійсно, ЄС для України — гігантський ринок з вищою купівельною спроможністю споживачів.

"Для порівняння, середня ціна курячого філе в Європі становить більше 200 грн/кг, коливаючись від 180-200 грн у Бельгії, Іспанії та Чехії до близько 300 грн/кг в Австрії та Греції", — зазначає директор KPMG в Україні Максим Завальний.

"Придбання європейських підприємств чи відкриття власних відкриває для українських виробників нові можливості збуту, диверсифікує валюту виручку, що в свою чергу зменшує валютній ризик компанії", — додає аналітик інвесткомпанії Concorde Capital Андрій Передерей.

Нові потужності в ЄС можуть мати на меті збільшення доданої вартості. Там може відбуватися додаткова переробка напівфабрикатів в кінцевий продукт. Як це відбувається на потужностях компанії "МХП".

За словами Завального, собівартість виробництва у ЄС зростає несуттєво через високий ступінь автоматизації виробництва та навіть дозволяє зекономити на логістичних витратах — невеликі відстані та відкриті кордони між країнами-членами Євросоюзу.

Для українських виробників власні фабрики у Польщі чи Литві дозволяють позиціонувати себе європейськими компаніями і відкривати двері на інші ринки.