Фонд гарантирования назвал Топ-5 схем вывода денег из банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в своей работе сталкивается со схемами вывода и хищения средств из банков их руководителями и собственниками.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФГВФЛ.

По данным на 28 января 2019 стоимость активов всех банков, находящихся в управлении Фонда, по балансовой отчетности составляет 538,3 млрд гривень, при этом их оценочная стоимость меньше более чем в 5,5 раза и составляет 93,9 млрд гривень.

Одним из факторов, непосредственно влияющих на этот показатель, является умышленные действия собственников и менеджеров банков, которые придумали целый арсенал схем вывода средств из банков и продолжают придумывать новые.

Самые распространенные пять таких схем:

1. Кредитование связанных лиц, предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам (или без фактического наличия предметов обеспечение).

По такой схеме действовали должностные лица банков "Фортуна" и "Пивденкомбанк".

2. Смена собственника с помощью госрегистраторов и нотариусов.

Эта схема была применена в отношении банков "Контракт", "Дельта Банк", "Златобанк", "Укринбанк", "Родовид", "Финансы и кредит".

3. Покупка "мусорных" ценных бумаг.

Этой схеме вывода ликвидных активов из банков, стала одной из самых популярных, воспользовались банки "Дельта", "Крещатик", "Форум", "Финансы и кредит", "Надра".

На балансе банков, которые ликвидируются и находятся в управлении Фонда гарантирования, учитываются "мусорные" ценные бумаги стоимостью более 12,75 млрд грн. Это - почти 70% от объема общего портфеля ценных бумаг неплатежеспособных банков.

4. Списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках

Схема, которую использовали "Киевская Русь", "Дельта", "Финансы и кредит".

В этот способ выведено средства 14 неплатежеспособных украинских банков за Meinl Bank AG (Австрия), BANK FRICK AND CO.AG (Лихтенштейн), East-West United SA, BANK WINTER & CO.AC - на общую сумму 846,31 млн долларов и 75,69 млн евро.

5. Хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений - так, "Дельта Банк" пытался вывести 43,4 млн долларов на основании фиктивных SWIFT-сообщений, опубликованных в Microsoft Word.

В Фонде отмечают, что вывод средств - и по приведенным схемам, и другими способами, о которых неоднократно сообщал Фонд гарантирования, - нередко помогают абсурдные решения судов по формальным признакам. В частности, через суды происходит обжалование договоров поручительства, ипотеки, или залога. Ими же кое узакониваются незаконные действия государственных регистраторов.

По состоянию на 30 января Фондом гарантирования вкладов предъявлено 31 исковое заявление к связанным лицам 31 неплатежеспособного банка на общую сумму требований более 66,3 млрд грн. В перечень ответчиков-связанных лиц включено 594 человека. В этом году планируется подать исковые заявления к связанным лицам еще более 30 неплатежеспособных банков. Кроме того, Фондом гарантирования вкладов подано более 5,4 тыс заявлений о совершенных уголовных правонарушениях на сумму более 356,3 млрд грн.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2018 году погасил долговые обязательства перед Национальным банком и Министерством финансов на общую сумму 7,64 миллиарда гривен.