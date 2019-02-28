Холдинг Веревского увеличил прибыль на 83%

Одна из крупнейших украинских аграрных групп "Кернел" в первом полугодии 2019 финансового года получила 164 миллиона долларов чистой прибыли, что на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в финансовом отчете на сайте компании.

Выручка "Кернел" в июле-декабре 2018 года увеличилась в 2,1 раза – до 2,25 млрд долларов.

Операционная прибыль компании увеличилась в 2,4 раза – до 193,4 млн долларов, EBITDA – в 1,9 раза, до 229,9 млн долларов.

Доход группы от переработки масличных увеличился на 9% – до 736,5 млн долларов, от инфраструктурного сегмента и продаж вырос в 4,2 раза, до 1,74 млрд долларов, от растениеводства – на 22%, до 342,5 млн долларов.

Компания планирует в 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) переработать 3,1 млн тонн подсолнечника, экспортировать 6-6,2 млн тонн зерна, говорится в отчете.

Напомним:

В феврале "Кернел" получил 48 миллионов долларов долгосрочного кредита от Европейского банка реконструкции и развития, а также 8 миллионов долларов кредита от Фонда чистых технологий на строительство четырех ТЭЦ на подсолнечной лузге.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) утвердил в сентябре 2018 года выдачу "Кернелу" долгосрочного финансирования в размере до 250 млн долларов.

В феврале "Кернел" купил 100% акций железнодорожного оператора "Рейл Транзит Карго Украина" ("РТК Украина") за 64 миллиона долларов.

Ранее компания Веревского запустила альтернативу "Укрзализныце". Вместо того, чтобы подавать заявки на вывоз зерна "Укрзализныце", компания предложила агрокомпаниям формировать поезда самостоятельно с помощью онлайн-платформы.

Экономическая правда