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Холдинг Веревского купил крупнейшего после "Укрзализныци" владельца зерновозов

Вторник, 19 февраля 2019, 16:58
 

Агрохолдинг Андрея Веревского "Кернел" купил 100% акций железнодорожного оператора "Рейл Транзит Карго Украина" ("РТК Украина") за 64 миллиона долларов.

Об этом сообщается на сайте Варшавской фондовой биржи.

С учетом оборотного капитала и чистого долга, "Кернел" выплатил 49 млн долларов за покупку ж/д оператора, оставшаяся часть будет погашена при достижении определенных условий.

Ожидается, что приобретение даст прирост EBITDA на 20 млн долларов в год и уменьшит затраты "Кернел" на логистику, а также обеспечит бесперебойную и эффективную доставку зерна из внутренних хранилищ в порты. Отмечается, что объемы экспорта увеличатся после ввода компанией в эксплуатацию терминала TransGrainTerminal в Черноморском порту.

Напомним:

Ранее компания Веревского запустила альтернативу "Укрзализныце". Вместо того, чтобы подавать заявки на вывоз зерна "Укрзализныце", компания предложила агрокомпаниям формировать поезда самостоятельно с помощью онлайн-платформы.

В конце октября 2018 года Верховная Рада отклонила законопроект о появлении частных локомотивов на железной дороге.

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов считает, что привлечение частной тяги может похоронить "Укрзализныцю".

Экономическая правда

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Укрзализныця Кернел

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