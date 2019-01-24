Компания Веревского придумала альтернативу "Укрзализныце"

В компании "Кернел" Андрея Веревского нашли способ, как решить логистические проблемы агрокомпаний.

Об этом пишет Liga.net.

Вместо того, чтобы подавать заявки на вывоз зерна "Укрзализныце", компания Веревского предлагает коллегам по бизнесу формировать составы самостоятельно.

При распределении техники Укрзалізниця отдает приоритет крупным объектам, на которых можно сразу загрузить подвижной состав из 54 вагонов. Зернохранилищ с такой мощностью в Украине только 70 из почти 900.

Проект поможет производителям уменьшить убытки из-за нехватки вагонов "Укрзализныци", отмечает директор по логистике "Кернел" Николай Мирошниченко. Первый совместный поезд из 53 вагонов-зерновозов отправился в порт Черноморск по новому маршруту в конце прошлой недели. Планируется, что состав будет курсировать в зависимости от заявок трейдеров.

Ядро проекта – онлайн-платформа Transithub. Она позволяет участникам аграрного рынка дополнять маршрут поезда остановками на удобных для них железнодорожных станциях.

Система поможет сэкономить время, уверены в "Кернеле". В пилотном поезде все вагоны загрузили за 30 часов – на 18 часов быстрее нормы.

Пока новой опцией воспользовались лишь два игрока - сам Кернел и Almeida Group. Готовы сотрудничать с коллегами в Астарте Виктора Иванчика, МХП Юрия Косюка и компании Агропросперис. Рассматривает возможность участия в проекте международный трейдер Суффле Агро, заверили в Украинской зерновой ассоциации.

Состав формируют как из вагонов Центра транспортной логистики (входит в структуру УЗ), так и из собственного вагонного парка Кернела.

Напомним, в конце октября Верховная Рада отклонила законопроект о появлении частных локомотивов на железной дороге.

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов считает, что привлечение частной тяги может похоронить "Укрзализныцю".