Апелляционный суд отклонил иск Коломойского к Приватбанку

Киевский апелляционный суд отклонил иск Игоря Коломойского к ПриватБанку и другим лицам об унижении его чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой в пресс-службу Нацбанка Украины, который выступал одним из ответчиков по иску.

Таким образом, апелляционный суд своим решением от 25 февраля подтвердил решение первой инстанции об отсутствии оснований для рассмотрения иска.

Сообщается, что Коломойский в конце 2017 года подал иск в Печерский райсуд Киева к ПриватБанку, НБУ и другим ответчикам. Он потребовал признать недостоверным, и унижающим его честь, достоинство и деловую репутацию, заявление экс-главы ПриватБанка Александра Шлапака на пресс-конференции о том, что "все 36 кредитов были подписаны бывшим главой правления (на тот момент Александр Дубилет – ред.) с превышением полномочий".

Речь идет о кредитах 36 компаниям на 133 миллиарда гривен, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков ПриватБанка, больше половины которых имели ставку 12-12,5% годовых с привязкой к курсу доллара и реальные залоги.



Печерский районный суд Киева по итогам заседания 16 октября 2018 года признал иск таким, который носит искусственный характер и оставил его без рассмотрения.



При этом суд расценил действия представителей истца во время проведения подготовительного заседания такими, которые были направлены на затягивание и препятствование рассмотрению дела.

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Напомним:

В свою очередь в декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 миллиардов гривен.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 миллиарда долларов.

4 декабря 2018 года суд признал, что ПриватБанк подал иск, чтобы получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против Коломойского и Боголюбова.

Судья аргументировал вывод тем, что банк не предоставил прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, который был представлен позже, не является убедительным. В частности, некоторые приведенные банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.

При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований к Коломойскому и Боголюбову как минимум на несколько миллионов долларов. При этом он добавил, что банк не имеет права подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы имеют право защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного проживания.

Суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

21 декабря 2018 года ПриватБанк обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса.

Украинская правда