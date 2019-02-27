Во Франции заканчивают строительство тестового участка Hyperloop
Компания Hyperloop Transportation Technologies заканчивает строительство полномасштабного тестового трека для вакуумного поезда во французской Тулузе.
Об этом говорится на официальной странице в Facebook.
Сообщается, что проект в "аэрокосмической долине" находится на завершающей стадии строительства. Он будет завершен в ближайшие недели.
Напоминаем:
В городе Днепр начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.
Министерство инфраструктуры и компания Hyperloop Transportation Technologies договорились о сотрудничестве в области развития технологий высокоскоростной транспортировки.
По результатам научно-технологического исследования НАН Украины согласовала внедрение технологии "транспорта пятого поколения" в Украине.
Ранее эксперты посчитали сколько будет стоить строительство Hyperloop в Украинеи рассчитали стоимость билета.
Hyperloop - это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.
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Экономическая правда
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