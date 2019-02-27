Во Франции заканчивают строительство тестового участка Hyperloop

Компания Hyperloop Transportation Technologies заканчивает строительство полномасштабного тестового трека для вакуумного поезда во французской Тулузе.

Об этом говорится на официальной странице в Facebook.

Сообщается, что проект в "аэрокосмической долине" находится на завершающей стадии строительства. Он будет завершен в ближайшие недели.

Напоминаем:

В городе Днепр начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

Министерство инфраструктуры и компания Hyperloop Transportation Technologies договорились о сотрудничестве в области развития технологий высокоскоростной транспортировки.

По результатам научно-технологического исследования НАН Украины согласовала внедрение технологии "транспорта пятого поколения" в Украине.

Ранее эксперты посчитали сколько будет стоить строительство Hyperloop в Украинеи рассчитали стоимость билета.

Hyperloop - это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.

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Экономическая правда